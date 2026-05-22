Bein út­sending: Fjallað um mælan­legan árangur á árs­fundi Land­spítala

Árni Sæberg skrifar
Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, ávarpar ársfundinn.
Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, ávarpar ársfundinn.

Ársfundur Landspítala fer fram í dag í Silfurbergi í Hörpu undir yfirskriftinni „Mælanlegur árangur“. Fundurinn hefst klukkan 14:00 og stendur til klukkan 16:30. Hann má sjá í beinni útsendingu á Vísi.

Í tilkynningu þess efnis frá Landspítalanum segir að Alma Möller heilbrigðisráðherra og Runólfur Pálsson, forstjóri spítalans, muni flytja ávörp og í kjölfarið verði flutt erindi um mælanlegan árangur á hinum ýmsu sviðum spítalans. Þá verði tilkynnt um heiðursvísindamann og ungan vísindamann Landspítala 2026 auk þess sem starfsfólk verði heiðrað.

Á fundinum verði einnig pallborðsumræður um nýtingu gervigreindar í heilbrigðisþjónustu.

