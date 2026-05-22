Oddvitar Sjálfstæðisflokkanna í Reykjavík, Hafnarfirði og í Mosfellsbæ kanna nú allir forsendur fyrir meirihlutaviðræðum með Viðreisn. Við förum yfir helstu tíðindi úr meirihlutaviðræðum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
Valdimar Víðisson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar, fer yfir dramatíkina þar á bæ í beinni útsendingu í myndveri.
Ný og, því sem næst, svört skýrsla Þróunarsjóðs námsgagna sýnir að fjármagn til námsgagnagerðar hafi rýrnað til muna síðustu tvo áratugi. Formaður sjóðsins segir ósanngjarnt að í umræðunni sé kennurum kennt um lakari námsárangur barna þegar þeir hafi ekki sömu kennslutól og kennarar á hinum Norðurlöndunum.
Íbúi skammt frá Miðbakka segir það fullreynt að hafa parísarhjól á svæðinu og kallar eftir því að borgarbúar endurheimti útivistarsvæði. Undirskriftarlisti hefur verið stofnaður til að mótmæla áformunum.
Rithöfundar eru í auknum mæli hættir að setja bækur sínar inn á streymisveituna Storytel vegna óánægju með kostnaðarskiptingu. Þetta segir formaður Rithöfundasambandsins sem lýsir því yfir fullum fetum að íslenskir rithöfundar lepji dauðann úr skel.
Við verðum í beinni frá íslenska brugghúsadeginum í Tónabíói þar sem gestir smakka ýmsar tegundir af bjór.
Myndskeið af þriðja flokks leik Stjörnunnar í fótbolta hefur vakið spurningar um áherslur í yngri flokka þjálfun og hlutverk þjálfara. Aðjunkt við Háskólann í Reykjavík segir gagnrýni fullharða vegna myndskeiðsins.