Kjaftfullt í golfinu í Grindavík Jakob Bjarnar skrifar 22. maí 2026 13:53 Hinn knái framkvæmdastjóri Golfklúbbs Grindavíkur brosir nú stafna á milli enda hefur félagafjöldinn margfaldast og er nú að nálgast ellefu hundruð manns. vísir/arnar Það sem er að gerast hjá Golfklúbbi Grindavíkur jaðrar við að mega heita kraftaverk. Fyrir tveimur árum, í kjölfar eldanna á Reykjanesi, sendu forráðamenn klúbbsins út hálfgert neyðarkall og voru komnir á fremsta hlunn með að hætta starfseminni. Bærinn var tómur en golfvöllurinn stóð keikur. „Hér er uppgangurinn slíkur að það er lyginni líkast. Þegar ég byrjaði 2020 voru líklega 120 manns í klúbbnum. Við erum að detta í 1100 núna,“ segir Helgi Dan Steinsson, framkvæmdastjóri Golfklúbbs Grindavíkur. Lækkuðu gjaldið og straumurinn liggur til Grindavíkur Golfsprengjan margumrædda hefur heldur betur náð til Grindavíkur. „Hér er meira og minna kjaftfullt alla daga, alltaf. Við erum búnir að fjárfesta, vélarkost á við það sem best gerist, fyrir æfingasvæðið. Já, það er þvílíkur uppgangur.“ Helgi segir að þetta séu mikil viðbrigði en á sínum tíma, þegar bærinn var tómur vegna jarðeldanna, var ekki gert ráð fyrir því að nein umferð yrði á vellinum. Menn varpa nú öndinni léttar. „Það er rétt. Við erum í sérstakri aðstöðu. Við erum að reka golfklúbb en það býr enginn í sveitarfélaginu. Ekki í raun og veru. Við gripum til þess að lækka gjaldið um fimmtíu prósent, úr 90 þúsund krónum í 44.900 krónur. Og það virðist hafa dugað,“ segir Helgi. Brosir stafnanna á milli Hann segir reksturinn nú í góðu lagi. Þau séu vissulega ekki að fá fólk á hverjum degi í golf, fólk þurfi að gera sér ferð hingað. „Sá sem lék flesta hringi árið 2023 fór hringi, 120 hringi, en í fyrra lék sá sem fór oftast 40 hringi, sem er reyndar frábær ástundun en þetta segir sína sögu. Við getum tekið á móti góðum fjölda fólks án þess að það sé að sprengja klúbbinn. Það hefur verið gríðarlega góður gangur í þessu hjá okkur, það verður að segjast.“ Helgi Dan er kátur í glæsilegu klúbbhúsi Grindavíkur. Þar er mikill uppgangur.vísir/jakob Helgi segir það líka hjálpa að fólk komist ekki í klúbb í Reykjavík, sem reyndar eru áhöld um hvernig það vill verkast. „En við brosum stafnanna á milli. Þeir sem eru að koma í klúbbinn eru glaðir með það sem við erum að gera. Þetta eru ekki allt saman sorgarsögur úr golfinu á Íslandi.“ Grindavík Golf Golfvellir Eldgos á Reykjanesskaga Tengdar fréttir „Loksins koma jákvæðar fréttir frá Grindavík“ Fengist hefur leyfi til þess að opna Húsatóftavöll við Grindavík á nýjan leik eftir mikla óvissutíma sökum jarðhræringa á Reykjanesskaga. Kylfingar eru nú byrjaðir að flykkjast á völlinn á ný. „Loksins einhverjar jákvæðar fréttir frá Grindavík," segir framkvæmdastjóri Golfklúbbs Grindavíkur. 12. júní 2024 08:00 Golfklúbbarnir í óðaönn við að útbúa sérstaka félagsaðild Forkólfum golfklúbba landsins brá mörgum í brún þegar þeir litu bréf sem þeim barst frá lögmanni Stjórnsýslusviðs ÍSÍ, með milligöngu GSÍ, en þar kom fram að þeim sé óheimilt að synja einstaklingi um aðild á þeim forsendum að rými sé ekki til staðar í klúbbnum. 15. maí 2026 14:43 Hræðileg umgengni á golfvellinum í Hveragerði Einar Lyng Hjaltason er rekstraraðili golfvallarins í Hveragerði og honum féllust hreinlega hendur í gær og var kominn á fremsta hlunn með að loka vellinum. 