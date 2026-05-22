Innlent

Frum­varp um brottfararstöð úr nefnd í næstu viku

Lovísa Arnardóttir skrifar
Þorbjörg Sigríður lagði frumvarpið fram í haust.  Vísir/Ívar Fannar

Allsherjar- og menntamálanefnd mun að öllum líkindum afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð í næstu viku. Til stóð að afgreiða frumvarpið á yfirstandandi þingi, fyrir mars, og að úrræðið yrði opnað í júní á þessu ári. Það stenst ekki en enn er tími til að ná málinu í gegn.

Frumvarpið hefur farið í eina umræðu á þingi en verið til umræðu í allsherjar- og menntamálanefnd frá því í nóvember á síðasta ári. Nefndin hefur fundað fjórtán sinnum um frumvarpið, síðast í gær.

„Við munum afgreiða málið úr nefnd sennilega strax í næstu viku,“ segir Grímur Grímsson, þingmaður Samfylkingarinnar og framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, í svari til fréttastofu í dag.

Greint var frá því í upphafi mánaðar að allsherjar- og menntamálanefnd hygðist leggja fram breytingartillögu á frumvarpi dómsmálaráðherra sem felst í því að óleyfilegt verði að vista börn á fyrirhugaðri brottfararstöð. Nefndarmaður segir tillöguna hafa komið frá ráðuneytinu.

„Það var nú fyrst og fremst vegna þess að það voru mjög margir umsagnaraðilar sem gerðu athugasemd við það að börn væru vistuð í brottfararstöð,“ sagði Grímur á þeim tíma.

Alls skiluðu 35 einstaklingar, félög og stofnanir umsögn um frumvarpið í umsagnarferli sem hafa svo hitt nefndina. Eftir að frumvarpið verður afgreitt úr nefnd á eftir að fara fram umræða á þingi. Samkvæmt starfsáætlun þingsins á að slíta þingi föstudaginn 12. júní.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Hælisleitendur Flóttafólk á Íslandi Börn og uppeldi

Lokun gistiskýlis fyrir hælisleitendur sé áfangasigur

Gistiskýli Rauða krossins í Borgartúni var lokað í dag og allir sem þar dvöldu fluttir í húsnæði ríkislögreglustjóra, RLS, í Bæjarhrauni. Heimferða- og fylgdardeild RLS ber nú ábyrgð á því að þjónusta hópinn sem þar dvaldi. Rauði krossinn segir um áfangasigur að ræða og viðurkenningu á rétti hópsins til lágmarksþjónustu.

Fjölgun hælis­leit­enda í Reykja­nes­bæ sé engin

Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ segir skýra kröfu frá samfélaginu að málefni hælisleitenda í sveitarfélaginu séu tekin föstum tökum. Fjölgunin hælisleitenda sé engin en klára þurfi verkefnið og passa að vandamálið vaxi ekki á ný. Skoðað verði hvort sett verði á fót öryggisteymi í sveitarfélaginu.

„Engar raunverulegar breytingar sem hafa átt sér stað“

„Ég held að þetta hafi verið tilraun dómsmálaráðuneytisins til að koma málinu í gegn af því að fólki fannst þetta ekki þægileg tilhugsun, að börn yrðu vistuð í lokuðu úrræði með alls konar hópum af fólki. En þetta er klárlega ekki boðlegt, sama hvað, að frelsissvipta börn.“ 

