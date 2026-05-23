Ólíklegt er að það dragi til tíðinda við meirihlutaviðræður í borginni í dag. Stjórnmálafræðingur segir tvö mál skipta mestu máli.
Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.
Þrátt fyrir skort á tíðindum úr Reykjavík eru tíðindi úr Kaupmannahöfn þar sem Mette Frederiksen virðist fá aðra tilraun við að mynda meirihluta á danska þinginu.
Við fjöllum um netglæpi en frá því að ný netgátt var opnuð um miðjan apríl hafa borist til hennar um 250 ábendingar um netbrot og á þriðja tug mála farið í rannsókn, flest hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Fjárhagstjón þessara glæpa nemur um 91 milljón íslenskra króna.
Leikjahátíðin Isle of Games fer fram í Bíó Paradís um helgina og við spjöllum við skipuleggjanda hátíðarinnar.
Í sportinu spjöllum við við þjálfara Víkinga og KR eftir leiki gærkvöldsins í Bestu deild karla.