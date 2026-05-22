Nýr meiri­hluti í sam­einuðu sveitar­fé­lagi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Jovana Pavlovic, oddviti Borgarbyggðarlistans, og Sigurður Guðmundsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn í Borgarbyggð

Sjálfstæðisflokkurinn og Borgarbyggðarlistinn hafa myndað saman meirihluta fyrir kjörtímabilið í Borgarbyggð og Skorradalshreppi.

„Spennandi tímar framundan í Borgarbyggð og Skorradalshreppi,“ segir í færslu Sjálfstæðisflokksins í Borgarbyggð á Facebook.

Flokkarnir tveir taka við af Framsóknarflokknum sem náði hreinum meirihluta í Borgarbyggð í sveitarstjórnarkosningunum 2022. Framsókn missti meirihlutann í kosningunum nú fyrir viku og fékk einungis tvo kjörna fulltrúa

Sjálfstæðisflokkurinn fékk þrjá kjörna fulltrúa og Borgarbyggðarlistinn tvo. Alls eru níu sem sitja í sveitastjórninni.

Skorradalshreppur og Borgarbyggð sameinuðust í september 2025. Sameiningartillagan fór í íbúakosningu og greiddu 417 með sameiningu í Borgarbyggð og 32 í Skorradalshreppi. 59 prósent greiddra atkvæða féllu með sameiningu.

