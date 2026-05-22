Margrét Helga til Ríkisútvarpsins Árni Sæberg skrifar 22. maí 2026 15:01 Margrét Helga hefur sinnt hinum ýmsu verkefnum á fréttastofu Sýnar, meðal annars stjórn Pallborðsins. Vísir/Anton Brink Margrét Helga Erlingsdóttir hefur verið ráðin í starf dagskrárgerðarmanns í Kastljósi. Starfið var auglýst í lok mars. Margrét Helga mun hefja störf hjá Ríkisútvarpinu á haustmánuðum og heldur áfram störfum hjá fréttastofu Sýnar þangað til. Þetta kemur fram í svari Ríkisútvarpsins við fyrirspurn fréttastofu. Margrét Helga býr yfir fjölbreyttri fjölmiðlareynslu, nú síðast frá fréttastofu Sýnar. Alls bárust 32 umsóknir um starfið en þar af hafi fjórar verið dregnar til baka þegar leið á ráðningarferlið. Umsækjendur voru eftirfarandi: Aðalheiður Sigursveinsdóttir Alex Kristófer E. Stevensson Anna Gunndís Guðmundsdóttir Ari Páll Karlsson Ár Ingunnarbur Björn Diljan Hálfdanarson Björn Kristinsson Erla María Davíðsdóttir Gunnar Karel Másson Hermann Hermann Hermannsson Hjördís María Karlsdóttir Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir Hrafnhildur Emma Björnsdóttir Margrét Erla Maack Margrét Helga Erlingsdóttir Nikita Bondar Ragnar Jensson Ragnhildur Ásta Valsdóttir Rakel Magnúsdóttir Rósa Margrét Tryggvadóttir Salome Friðgeirsdóttir Sigríður Huld Blöndal Sigurður Haukdal Styrmisson Sigurður Hrannar Hjaltason Svava Davíðsdóttir Thelma Ósk Bjarnadóttir Viktor Leví Andrason Þóra Karítas Árnadóttir Vísir er í eigu Sýnar.