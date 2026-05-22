Nýr meiri­hluti í Hörgársveit

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
G-listinn og H-listinn mynda meirihlutann.

G-listi Grósku og H-listi Hörgársveitar hafa myndað meirihluta í Hörgársveit. Snorri Finnlaugsson heldur áfram sem bæjarstjóri.

Sunna María Jóhannsdóttir, af G-lista, tekur við sem oddviti sveitarstjórnar og til vara verður Bjarki Brynjólfsson, af H-lista. Róbert Fanndal Jósavinsson frá G-lista verður formaður framkvæmda- og rekstrarnefndar.

„Samstarfið byggir á gagnkvæmu trausti og sameiginlegri ábyrgð á framtíð sveitarfélagsins. Markmið samstarfsins er að tryggja ábyrgð í rekstri, góða þjónustu við íbúa og skynsamlega uppbyggingu samfélagsins,“ segir í fréttatilkynningu.

„Listarnir leggja áherslu á að vinna saman af heilindum og virðingu og stuðla að góðu samstarfi innan sveitarstjórnar og við íbúa sveitarfélagsins.“

Gróska hlaut flest atkvæði í sveitarstjórnarkosningunum og alls tvo fulltrúa. H-listinn fékk einn kjörinn fulltrúa. Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 hlaut Gróska hreinan meirihluta en þá voru einungis tveir listar í boði.

Í minnihluta í fimm manna sveitarstjórninni verða tveir fulltrúar D-lista Sjálfstæðismanna.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Hörgársveit

