Stofnun Paul Watson boðar „Aðgerð 86“ í sumar, til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum, þar sem því er lýst með dramatískum hætti að fjögurra áratuga átök milli aðgerðasinna og „alræmdasta“ hvalveiðimanns Íslands, Kristjáns Loftssonar, séu enn á enda.
Samkvæmt tilkynningunni munu samtökin senda skipið Bandero hingað til lands til að hafa eftirlit með veiðum Hvals hf. Kristján Loftsson, eigandi fyrirtækisins, greindi frá því í apríl að lagt yrði til veiða í sumar, á sama tíma og Hafrannsóknarstofnun gaf út að ráðlagðar veiðar takmörkuðust við 150 langreyðar.
Haft er eftir Robert Read hjá Captein Paul Watson Foundation UK að ef skip Hvals leggi frá höfn muni það ekki aðeins mæta gagnrýni og andstöðu, heldur verði gripið til „beinna aðgerða“.
„Aðgerð 86“ vísar til þess atburðar þegar aðgerðasinnar sökktu skipunum Hval 6 og Hval 7 í Reykjavíkurhöfn. Sama ár hafði Alþjóðahvalveiðiráðið bannað hvalveiðar nema í vísindaskyni.
Í tilkynningunni er vísað til þess að andastaða við hvalveiðar hafi aukist og að Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hafi sagt að frumvarp um bann við hvalveiðum verði líklega lagt fram á haustþingi. Þá hafi eftirspurn eftir hvalkjöti í Japan dregist saman.
Haft er eftir Watson að hin áratuga löngu átök séu senn á enda.
„Það sem við hófum árið 1986 ætlum við að klára árið 2026,“ segir hann.
Þá segir undir lok tilkynningarinnar að fyrir áhöfn Bandero sé Aðgerð 86 ekki bara enn ein aðgerðin, heldur sé um að ræða loka áskorun gegn iðnaði sem hefur varað áratugum lengur en sagan ætlaði.