Í dag er spáð austlægri eða breytilegri átt, 5-13 m/s og rigningu með köflum, einkum sunnantil, en súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti 4 til 15 stig, svalast austanlands.
Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að næstu daga, og fram á mánudag, sé útlit fyrir fremur vætusamt veður á landinu, einkum sunnan- og vestantil, vegna lægðar sem stödd er suður af Hvarfi sem. Hún muni senda okkur nokkra úrkomubakka yfir landið á leið sinni norðvestur.
Í hugleiðingum segir að vindur verði yfirleitt fremur hægur víðast hvar en á sunnudag gæti farið að hvessa við ströndina um landið austanvert. Hitatölur verði á bilinu 4 til 14 stig en á laugardag fari að hlýna norðaustanlands en austanlands á sunnudag með hita að 12 stigum.
Samkvæmt veðurfræðingi ætti lægðin svo að vera komin norðvestur fyrir land á þriðjudag og er þá útlit fyrir fremur milt veður, hægar suðvestlægar áttir og dálitla vætu vestanlands, en annars bjart með köflum.
Greiðfært er víðast hvar um land en víða holur og mikið um holuviðgerðir. Einnig er vinna við vegaframkvæmdir víða um land og eru vegfarendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum. Nánar um færð og stöðu einstakra vega á vef Vegagerðarinnar og um veður á vef Veðurstofunnar.
Á laugardag: Suðaustan og austan 5-13 m/s og rigning með köflum, hiti 7 til 12 stig. Lengst af þurrt norðaustanlands með hita að 15 stigum. Suðvestlægari sunnantil um kvöldið.
Á sunnudag (hvítasunnudagur): Suðvestan og sunnan 5-13 og skúrir, en léttir til á Norður- og Austurlandi síðdegis og lægir víða. Heldur svalara.
Á mánudag (annar í hvítasunnu): Fremur hæg breytileg og síðar vestlæg átt og skúrir, en úrkomuminna norðanlands fram eftir degi. Hiti víða 7 til 14 stig.
Á þriðjudag: Suðvestanátt og stöku skúrir en dálítil rigning vestantil. Hiti breytist lítið.
Á miðvikudag: Útlit fyrir suðlæga átt og rigningu í öllum landshlutum, einkum suðvestanlands. Áfram milt veður.
Á fimmtudag: Útlit fyrir norðlægar áttir og skúrir, en bjart að mestu suðvestanlands. Kólnar heldur.