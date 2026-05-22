Guðjón skipaður í embætti forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri Hólmfríður Gísladóttir skrifar 22. maí 2026 12:43 Guðjón Hauksson hefur verið forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands en greint var frá því í febrúar að sú staða yrði auglýst laus til umsóknar. Heilbrigðisráðherra hefur skipað Guðjón Hauksson í embætti forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri til fimm ára, frá 1. júní. Ráðgefandi hæfnisnefnd mat Guðjón hæfastan umsækjenda til að gegna starfinu. Frá þessu er greint í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins. Guðjón lauk B.S. prófi í hjúkrunarfræði frá Háskóla Íslands (HÍ) árið 2006, meistaragráðu frá Boston University School of Public Health á sviði rannsókna tengdum heilbrigðisþjónustu árið 2012 og meistaragráðu í heilsuhagfræði frá HÍ árið 2015. Hann er sem stendur forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands og hefur gegnt því embætti frá árin 2017 en var áður deildarstjóri sjúkradeildar við sömu stofnun í fjögur ár. Guðjón hefur einnig starfað sem sérfræðingur hjá Lyfjagreiðslunefnd, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu og sem verkefnastjóri og hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum. „Eins og fram kemur í áliti hæfnisnefndar hefur Guðjón öðlast mjög breiða þekkingu á heilbrigðiskerfinu í störfum sínum. Sem forstjóri HSA í nærri áratug hefur hann einnig mikla þekkingu og reynslu af áætlanagerð og fjármálum hins opinbera og á sviði mannauðsmála og stjórnsýslu," segir í tilkynningunni. Embætti forstjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands verður auglýst til umsóknar á næstunni.