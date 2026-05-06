Leggja til að börn verði ekki vistuð í brottfararstöðinni

Allsherjar- og menntamálanefnd hyggst leggja fram breytingartillögu á frumvarpi dómsmálaráðherra sem felst í því að óleyfilegt verði að vista börn á fyrirhugaðri brottfararstöð. Nefndarmaður segir tillöguna hafa komið frá ráðuneytinu.
„Það var nú fyrst og fremst vegna þess að það voru mjög margir umsagnaraðilar sem gerðu athugasemd við það um að börn væru vistuð í brottfararstöð,“ segir Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar sem situr í allsherjar- og menntamálanefnd.
Hann segir að nefndin hafi haft samband við dómsmálaráðuneytið, sem sé oft gert, og ráðuneytið hafi lagt fram tillöguna um að börn yrðu ekki vistuð í stöðinni.
„Komi til þess að það þurfi að vista fjölskyldur sé það gert utan hinnar hefðbundnu brottfararstöðvar. Vistun í brottfararstöð er síðasta úrræðið,“ segir Grímur.
Það sé útfærsluatriði hvort barna- og fjölskylduúrræðið verði nálægt hinni eiginlegu brottfararstöð en engar reglur verði settar um nálægð þess. Í nefndarálitinu, sem enn eigi eftir að birta, verði fleiri breytingar en sú sem varði börnin sé sú stærsta.
„Við erum búin að vera að vinna mikið í þessu máli. Það er verið að vinna í nefndaráliti,“ segir Grímur.