Enn unnið að myndun meiri­hluta og gistiskýlinu í Borgar­túni lokað

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Í hádegisfréttum fylgjumst við áfram með þreifingum nýkjörinna sveitarstjórnafulltrúa við að mynda meirihluta. Þar hefur gengið á ýmsu og enn er allt óákveðið í Reykjavík til að mynda, þótt fundað hafi verið stíft hér og þar. 

Þá segjum við frá fjöldauppsögnum á Hilton og Natura hótelunum sem tilkynnt var um í gær og heyrum í Forstjóra Íslandshótela sem gerir ekki ráð fyrir öðru en að allir verði ráðnir aftur til starfa þegar hans fyrirtæki tekur við rekstrinum.

Gistiskýli Rauða krossins í Borgartúni var lokað í dag og allir sem þar dvöldu fluttir í húsnæði Útlendingastofnunar í Bæjarhrauni. Heimferða- og fylgdardeild Rikislögreglustjóra mun nú þjónustua hópinn.

Í sportinu segjum við frá tíðindum úr enska boltanum þar sem Michael Carrick hefur verið ráðinn til frambúðar hjá United og heyrum í Lárusi Orra þjálfara Skagamanna eftir jafnteflið við ÍBV í gær.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 22. maí 2026

Hádegisfréttir Bylgjunnar

