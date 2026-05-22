Innlent

Fengu ekki Baldur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Herjólfur á siglingu við Klettsvík. Vísir/Vilhelm

Vegna veður- og ölduspár fyrir helgina vara forsvarsmenn Herjólfs við því að aðstæður geti verið erfiðar með tilliti til siglinga til Landeyjahafnar.

Í tilkynningu á Facebook-síðu Herjólfs segir að allar ferðir séu enn á áætlun en ef þurfi að gera breytingar verða farþegar látnir vita.

„Ljóst er þó að vindur hefur meiri áhrif á siglingagetu Herjólfs nú þegar hann siglir á annarri skrúfunni,“ segir í tilkynningunni.

„Þetta getur leitt til þess að aflýsa þurfi ferðum með stuttum fyrirvara og hvetjum við því farþega okkar til að ferðast fyrr en seinna með okkur.“

Tekið er fram að óskað var eftir því að Baldur, sem alla jafna er siglt um Breiðafjörð, myndi aðstoða við siglingar milli lands og Vestmannaeyja um hvítasunnuhelgina. Því miður hafi ekki verið hægt að verða við beiðninni.

Að koma fólki til og frá Vestmannaeyjum hefur gengið brösulega undanfarnar vikur. Fyrst um sinn gekk hægt að dýpka Landeyjahöfn og bilaði dýpkunarskipið. Því var Herjólfi siglt til Þorlákshafnar en þá bilaði önnur vélin í Herjólfi. Afleiðingarnar eru þær að skipið siglir mun hægar auk þess sem vindstyrkur hefur meiri áhrif á skipið.

Þá kviknaði eldur í gagnaveri í Amsterdam sem hýsti bókunarkerfi Herjólfs sem lá niðri í um viku.

