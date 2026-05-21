Rick og Morty á stóra skjáinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Afinn Rick og afabarnið Morty lenda reglulega í ótrúlegustu ævintýrum.
Teiknimyndaþættirnir Rick and Morty um geðvonda og brjálaða uppfinningamanninn Rick og taugaóstyrka afabarnið Morty eru á leið á stóra skjáinn. Framleiðsla kvikmyndar um félaga er í upphafsstigum. Þættirnir hófu göngu sína 2013 og fer níunda þáttaröðin í loftið um helgina.

Dan Harmon, annar höfunda þáttanna, greindi frá fregnunum í samtali við bíómiðilinn Cinemablend og síðan hefur kvikmyndastúdíóið Warner Bros. staðfest að myndin sé í framleiðslu.

Rick og Morty eiga ekki alltaf skap saman.

Leikstjórinn Jacob Hair, sem hefur haft yfirumsjón yfir leikstjórn seríunnar síðustu ár, er sagður munu leikstýra myndinni en frekari upplýsingar um sögu hennar eða frumsýningu liggja ekki fyrir.

Justin Roiland, sem skapaði þættina með Harmon, talaði fyrir bæði Rick og Morty í þáttunum og var hluti af handritshöfundateyminu fyrstu sex þáttaraðirnar en var rekinn úr þáttunum árið 2023 eftir að hann var sakaður um heimilisofbeldi. Síðan þá hafa Ian Cardoni og Harry Belden talað fyrir Rick og Morty.

Sögusagnir hafa lengi verið á sveimi um að þættirnir yrðu að kvikmynd og í október 2023 sagði Harmon við The Hollywood Reporter að hann væri byrjaður að funda um gerð slíkrar myndar. Hann staðfesti það svo loksins í vikunni.

„Mín humgynd er að taka Rick og Morty-ævintýri og eyða miklu meiri pening í það og gera það níutíu mínútna langt,“ sagði Harmon jafnframt. Myndin yrði þá meira eins og einn langur þáttur en hefðbundin mynd.

Níunda þáttaröð Rick og Morty verður frumsýnd á Adult Swim sunnudaginn 24. maí en stiklu fyrir hana má sjá hér að neðan:

