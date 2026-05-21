Ráða verk­efnis­stjóra í málum Grinda­víkur

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Skarphéðinn Berg Steinarsson er nýr verkefnisstjóri í málum Grindavíkur.

Skarp­héðinn Berg Steinars­son hefur verið ráðinn til tveggja ára sem verk­efnis­stjóri for­sætis­ráðu­neytisins í mál­efnum Grinda­víkur. Skarp­héðinn hefur setið í Grinda­víkur­nefnd frá vorinu 2025. Hann mun stýra sam­hæfingu af hálfu ríkisins varðandi Reykja­neselda og upp­byggingu Grinda­víkur­bæjar. Verk­efnis­stjóri í mál­efnum Grinda­víkur mun eiga náið sam­starf við Grinda­víkur­bæ, lög­reglu og al­manna­varnir, svo eitt­hvað sé nefnt.

Skarp­héðinn hefur víðtæka reynslu úr at­vinnulífinu og stjórnsýslunni. Hann hefur m.a. gegnt starfi ferðamála­stjóra, verið for­stjóri og fram­kvæmda­stjóri ýmissa fyrir­tækja, auk þess að hafa starfað sem skrif­stofu­stjóri í for­sætis­ráðu­neytinu og deildar­stjóri í fjár­málaráðu­neytinu.

Skarp­héðinn er með MBA-gráðu frá Min­nesota-háskóla og próf frá við­skipta­fræði­deild Háskóla Ís­lands auk þess að hafa stundað fram­halds­nám við ríkis­háskólann í Okla­homa. Hann mun hefja störf í for­sætis­ráðu­neytinu 1. júní nk.

Alls bárust sau­tján um­sóknir um starfið.

