Skarphéðinn Berg Steinarsson hefur verið ráðinn til tveggja ára sem verkefnisstjóri forsætisráðuneytisins í málefnum Grindavíkur. Skarphéðinn hefur setið í Grindavíkurnefnd frá vorinu 2025. Hann mun stýra samhæfingu af hálfu ríkisins varðandi Reykjaneselda og uppbyggingu Grindavíkurbæjar. Verkefnisstjóri í málefnum Grindavíkur mun eiga náið samstarf við Grindavíkurbæ, lögreglu og almannavarnir, svo eitthvað sé nefnt.
Skarphéðinn hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu og stjórnsýslunni. Hann hefur m.a. gegnt starfi ferðamálastjóra, verið forstjóri og framkvæmdastjóri ýmissa fyrirtækja, auk þess að hafa starfað sem skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu og deildarstjóri í fjármálaráðuneytinu.
Skarphéðinn er með MBA-gráðu frá Minnesota-háskóla og próf frá viðskiptafræðideild Háskóla Íslands auk þess að hafa stundað framhaldsnám við ríkisháskólann í Oklahoma. Hann mun hefja störf í forsætisráðuneytinu 1. júní nk.
Alls bárust sautján umsóknir um starfið.
Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur segir allt stefna í nýtt eldgos á Sundhnúksgígaröðinni. Margir aðrir möguleikar séu þó í stöðunni, eins og að annað eldstöðvakerfi taki við, þar á meðal Krýsuvíkurkerfið.