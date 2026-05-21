Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkur hafa formlega hafið viðræður um myndun meirihluta í Múlaþingi. Flokkarnir hafa unnið saman síðustu kjörtímabil.
Austurfrétt greinir frá. Þar segir að formlegar viðræður séu hafnar og stefnt er að því að leggja lokahönd á málefnasamninginn í byrjun næstu viku.
Frá stofnun Múlaþings árið 2020 hafa Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn átt í meirihlutasamstarfi. Flokkarnir héldu meirihluta sínum í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum þar sem Framsókn hlaut þrjá fulltrúa og Sjálfstæðisflokkurinn fjóra.