Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, verður bæjarstjóri en hann og Gunnlaugur Kárason, oddviti Miðflokksins, skrifuðu í dag undir málefnasáttmála nýs meirihluta. Gunnlaugur verður formaður bæjarráðs.
Þá verður Margrét Þórarinsdóttir úr Sjálfstæðisflokknum forseti bæjarstjórnar.
Greint var frá því í gær að samkomulag um meirihlutasamstarf flokkanna væri í höfn. Fyrir kosningarnar, þegar Vilhjálmur var kynntur sem bæjarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins sagði hann að hann myndi einungis segja af sér sem þingmaður ef hann yrði pólitískt kjörinn bæjarstjóri.
Sjá einnig: Meirihlutasamstarf í höfn í Reykjanesbæ
Í málefnasáttmála Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins segir að leiðarstef bæjarfulltrúa flokkanna verði að íbúar njóti góðrar þjónustu, fjölbreyttra tækifæra og öflugra innviða.
Leggja á áherslu á að skapa umhverfi sem styður við atvinnulíf, nýsköpun og fjárfestingu og þá á einnig að styrkja rekstur bæjarins. það sé forsenda öflugra innviða og góðrar þjónustu.
Þá hyggst meirihlutinn ætla að setja skýr mörk í málefnum hælisleitenda og flóttamanna og segir í sáttmálanum að markmiðið verði að tryggja að „íbúar búi við góða öryggistilfinningu og að Reykjanesbær beri ekki meiri byrðar en önnur sveitarfélög í málaflokknum.“
Sáttmálann í heild má finna hér að neðan.
Málefnasáttmáli Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins í Reykjanesbæ 2026–2030
Samstarf Sjálfstæðisflokks og Miðflokks byggir á sameiginlegri sýn um öflugan, framsækinn og fjölskylduvænan Reykjanesbæ þar sem ábyrgur rekstur, sterk þjónusta og markviss uppbygging fara saman.
Leiðarstef meirihlutans er að Reykjanesbær verði samfélag í fremstu röð þar sem íbúar njóta góðrar þjónustu, fjölbreyttra tækifæra og öflugra innviða.
Á komandi kjörtímabili verður lögð áhersla á skýra forgangsröðun, skilvirka stjórnsýslu og framkvæmdamiðað vinnulag. Samstarfið byggir á ábyrgð, trausti og vilja til að vinna hratt og vel í þágu bæjarbúa. Ákvarðanir verða teknar með hagsmuni samfélagsins að leiðarljósi og áhersla verður lögð á öfluga og aðgengilega þjónustu fyrir fólk á öllum aldri.
Meirihlutinn mun leggja áherslu á að skapa umhverfi sem styður við atvinnulíf, nýsköpun og fjárfestingu þannig að hér verði til fjölbreytt og vel launuð störf.
Undir stjórn meirihlutans verður unnið að því að styrkja rekstur bæjarins enda er sterk fjárhagsstaða forsenda öflugra innviða og góðrar þjónustu. Áhersla verður lögð á ábyrga fjármálastjórn og að fjármunir bæjarins nýtist sem best í þágu íbúa.
Reykjanesbær stendur á mikilvægum tímamótum með mörg tækifæri til uppbyggingar. Lögð verður áhersla á metnaðarfulla og sjálfbæra uppbyggingu í skipulags-, samgöngu- og umhverfismálum, skýra framtíðarsýn og gott samráð við íbúa og fyrirtæki bæjarins.
Menntun, íþróttir, menning og öflugt félagsstarf eru meðal helstu styrkleika Reykjanesbæjar. Meirihlutinn mun styrkja áfram skólastarf, bæta þjónustu við börn og fjölskyldur og tryggja að aðstaða til íþrótta, tómstunda og menningarstarfs þróist í takt við þarfir samfélagsins.
Meirihlutinn hyggst setja skýr mörk í málefnum hælisleitenda og flóttamanna til að tryggja að íbúar búi við góða öryggistilfinningu og að Reykjanesbær beri ekki meiri byrðar en önnur sveitarfélög í málaflokknum.
Með ábyrgri stjórn og skýrri sýn ætlar meirihlutinn að byggja upp samfélag sem fólk er stolt af að búa í, starfa í og ala upp fjölskyldur sínar í. Núna hefst nýtt sóknarskeið í bæ tækifæranna.
Ábyrg fjármál og skilvirkur rekstur
Meirihlutinn ætlar að ráðast í markvissa endurskoðun á rekstri bæjarins. Við munum fara yfir fjármálin með gagnrýnum hætti, nýta fjármuni betur og skapa svigrúm til að lækka skatta á heimili og fyrirtæki.
Nýr meirihluti mun vinna að því að lækka fasteignaskatta og tryggja að hækkandi fasteignamat leiði ekki sjálfkrafa til aukinna álaga á bæjarbúa.
Meirihlutinn mun tryggja fulla fjármögnun verkefna áður en framkvæmdir hefjast og leggja áherslu á vandaða verkefnastýringu með það að markmiði að áætlanir standist og þannig sé vel farið með fé skattgreiðenda.
Verkefni kjörtímabilsins:
Íþróttir
Öflugt íþróttastarf hefur lengi verið einn af styrkleikum sveitarfélagsins. Meirihlutinn vill efla íþróttahreyfinguna enn frekar og tryggja að öll börn og ungmenni geti tekið þátt í íþróttastarfi, óháð efnahag eða félagslegri stöðu.
Áhersla verður lögð á aukinn stuðning við íþróttafélögin, bætta aðstöðu og sterkt samstarf við íþróttahreyfinguna um framtíðarsýn og uppbyggingu mannvirkja.
Atvinnulíf og tækifæri
Reykjanesbær er í einstakri stöðu á Íslandi vegna nálægðar við alþjóðaflugvöll, hafnir og öfluga innviði. Þessi staða skapar samkeppnisforskot á önnur sveitarfélög sem við þurfum að nýta til fulls. Góð lífskjör og sterk þjónusta byggjast á öflugu og fjölbreyttu atvinnulífi þar sem nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi fá að njóta sín. Þar verða til störf, fleiri tækifæri fyrir bæjarbúa og tekjur sem standa undir grunnþjónustunni okkar.
Meirihlutinn mun vinna að því að Reykjanesbær verði fyrsti kostur fyrir fyrirtæki þar sem skýrt skipulag, lágar álögur, hraði í ákvarðanatöku og jákvætt viðmót skapa umhverfi þar sem hugmyndir verða að veruleika.
Meirihlutinn mun styðja við vöxt mikilvægra stoða samfélagsins, svo sem Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, Lögreglunnar á Suðurnesjum og Fjölbrautaskóla Suðurnesja, enda gegna þær lykilhlutverki í áframhaldandi vexti bæjarins.
Skipulag og uppbygging
Skipulag bæjarins hefur bein áhrif á daglegt líf fólks og mikilvægt er að uppbygging innviða haldi í við vöxt sveitarfélagsins.
Meirihlutinn vill auka framboð húsnæðis sem íbúar kalla eftir, hraða nauðsynlegri innviðauppbyggingu og skapa jafnvægi í þróun hverfa bæjarins þannig að íbúar geti valið sér húsnæði sem hentar þeim og atvinnulífið fái svigrúm til að vaxa.
Við ætlum að gera fólki kleift að byggja meira og borga minna með því að afnema innviðagjaldið sem fráfarandi bæjarstjórn setti á fót.
Útlendingamál
Meirihlutinn leggur áherslu á ábyrga og skýra stefnu í útlendingamálum þar sem hagsmunir bæjarbúa, öryggi samfélagsins og geta innviða sveitarfélagsins eru höfð að leiðarljósi.
Meirihlutinn leggur áherslu á farsæla aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi og þar gegna menntakerfið og íþróttastarf lykilhlutverki.
Reykjanesbær hefur um langt skeið borið óeðlilega miklar byrðar vegna móttöku hælisleitenda og flóttafólks og ljóst er að núverandi staða er ekki sjálfbær. Mikilvægt er að sveitarfélagið taki ekki á sig frekari skuldbindingar í málaflokknum.
Meirihlutinn leggur jafnframt áherslu á að þeir sem setjast að í Reykjanesbæ virði íslensk lög, gildi og samfélagsreglur og taki virkan þátt í samfélaginu. Skýr mörk, ábyrg stefna og aukinn fyrirsjáanleiki eru forsenda öryggis, samheldni og trausts í samfélaginu.
Leikskólar
Meirihlutinn mun taka skýra forystu í málaflokknum með það að markmiði að lækka inntökualdur barna, efla mönnun og tryggja fjölskyldum öruggari og betri þjónustu.
Áhersla verður lögð á að styrkja faglegt starf leikskólanna, bæta starfsaðstæður starfsfólks og tryggja jafnræði milli leikskóla sveitarfélagsins.
Meirihlutinn mun setja á fót sérstakt leikskólaráð til að vinna markvisst að því að bæta þjónustu sveitarfélagsins í málaflokknum.
Umhverfi, fegrun og lífsgæði
Gott umhverfi skiptir máli fyrir heilsu, vellíðan og daglegt líf íbúa. Meirihlutinn vill byggja upp bæ þar sem fólk nýtur þess að vera, með grænum svæðum, góðum stígum og aðgengilegum áfangastöðum fyrir alla aldurshópa.
Samgöngur
Samgöngur hafa bein áhrif á lífsgæði, öryggi og aðgengi íbúa að vinnu, skóla og þjónustu. Meirihlutinn vill bæta umferðarflæði, auka öryggi og stuðla að skilvirkum samgöngum sem styðja við daglegt líf fólks. Áhersla verður lögð á að bæta tengingar innan bæjarins og við helstu atvinnu- og þjónustusvæði.
Samfélag fyrir alla – betri velferð
Meirihlutinn vill velferðarþjónustu sem styður fólk til sjálfstæðis á eigin forsendum. Áhersla verður lögð á aðgengilegt og skilvirkt stuðningskerfi sem byggir á valfrelsi, ábyrgð og raunverulegum þörfum fólks, óháð aldri eða aðstæðum.
Meirihlutinn mun leggja áherslu á að einfalda aðgengi að upplýsingum og þjónustu sveitarfélagsins
Eldri borgarar
Meirihlutinn leggur áherslu á að eldri borgarar í Reykjanesbæ njóti öryggis, virðingar og góðra lífsgæða. Áhersla verður lögð á að styrkja þjónustu við eldri borgara, efla stuðning við heimabúsetu og skapa fleiri tækifæri til virkrar þátttöku í samfélaginu.
Mikilvægt er að þjónusta sé aðgengileg, upplýsingagjöf skýr og að reynsla og þekking eldri borgara fái að njóta sín í samfélaginu.
Grunnskólar
Markmið meirihlutans er skýrt: Reykjanesbær á að vera með framúrskarandi grunnskóla þar sem nemendur fá tækifæri til að ná árangri í öruggu og metnaðarfullu námsumhverfi.
Áhersla verður lögð á að styðja kennara, bæta aðbúnað skóla og tryggja að hver skóli hafi svigrúm til að mæta ólíkum þörfum nemenda.
Tómstunda- og frístundastarf
Líflegt samfélag byggist á þátttöku og öflugu félagslífi. Meirihlutinn vill að Reykjanesbær verði leiðandi sveitarfélag þar sem einfalt er fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur að taka þátt í fjölbreyttu tómstunda- og frístundastarfi.
Áhersla verður lögð á að skapa öruggt og aðgengilegt umhverfi þar sem allir finna sitt rými í samfélaginu, óháð aldri eða aðstæðum.
Menning
Reykjanesbær er einn öflugasti menningarbær landsins með sterka sérstöðu sem miðstöð tónlistar og skapandi greina. Meirihlutinn vill byggja áfram á þessum styrkleikum, efla menningarlíf bæjarins og gera það enn sýnilegra fyrir íbúa og gesti.
Áhersla verður lögð á öflugt menningarstarf, sterka viðburði og áframhaldandi uppbyggingu menningar- og ferðatengdra áfangastaða í sveitarfélaginu.
Ábyrg stjórnun og skýr verkaskipting
Til að tryggja markvissa framkvæmd og eftirfylgni með áherslum meirihluta Sjálfstæðisflokks og Miðflokks verða nefndir og ráð sveitarfélagsins endurskipulögð, sérfræðihópar skipaðir og ráðist í úttektir á helstu málaflokkum.
Meirihlutinn mun forgangsraða verkefnum í þágu bæjarbúa og grunnþjónustu og skera niður óþarfa yfirbyggingu í stjórnsýslunni.
Sjálfbærniráð, lýðheilsuráð, menningar- og þjónusturáð og stjórn eignarsjóðs verða lögð niður. Þá verður Umhverfis- og skipulagsráð lagt niður en í staðinn munum við taka upp umhverfis- og framkvæmdaráð og skipulagsráð.
Fastanefndir sveitarfélagsins munu verða: