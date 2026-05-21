Valdimar hafnar al­farið full­yrðingum um trúnaðar­brest

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Valdimar Víðisson bæjarstjóri í Hafnarfirði og oddviti Framsóknar. Vísir/Vilhelm

Valdimar Víðisson og bæjarfulltrúar Framsóknar hafna alfarið þeim fullyrðingum sem fram hafa komið um meintan trúnaðarbrest af hálfu Framsóknar í Hafnarfirði. Þetta kemur fram í tilkynningu.

Greint var frá því fyrr í dag að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði hafi ákveðið að slíta viðræðum við Framsókn um meirihlutasamstarf vegna alvarlegs trúnaðarbrests. Þá sagðist oddviti Samfylkingar í samtali við Vísi einnig útiloka samstarf við flokkinn og sagði Samfylkingu hafa átt í þreifingum með Framsókn og Viðreisn og verið komin langt í þeim þreifingum þegar þeim hafi verið tilkynnt að Framsókn myndi fara í formlegar viðræður við Sjálfstæðisflokk.

„Á þriðjudag fór fram símtal milli Valdimars Víðissonar og oddvita Sjálfstæðisflokksins þar sem komið var skýrt á framfæri að ekki væri unnt að komast lengra í viðræðum flokkanna að sinni. Við slíkar aðstæður er bæði eðlilegt og ábyrgt að forystumenn stjórnmálaflokka eigi óformleg samtöl við aðra flokka þar sem farið er yfir samstarfsfleti og málefni áður en endanlegar ákvarðanir eru teknar um myndun meirihluta. Það er því miður að forysta Sjálfstæðisflokksins kjósi nú að stilla málum upp með þessum hætti,“ segir í tilkynningu frá Framsókn í Hafnarfirði.

„Ásakanir um óheiðarleika og trúnaðarbrest eiga ekki við rök að styðjast. Þvert á móti er það alvarlegt þegar slíkar fullyrðingar eru settar fram í pólitískum tilgangi án þess að þær standist skoðun. Framsókn mun áfram nálgast viðræður um framtíð Hafnarfjarðar af heilindum, ábyrgð og virðingu fyrir niðurstöðu kjósenda.“

Hafnarfjörður Sveitarstjórnarkosningar 2026 Framsóknarflokkurinn

