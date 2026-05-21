Valdimar hafnar alfarið fullyrðingum um trúnaðarbrest Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 21. maí 2026 14:06 Valdimar Víðisson bæjarstjóri í Hafnarfirði og oddviti Framsóknar. Vísir/Vilhelm Valdimar Víðisson og bæjarfulltrúar Framsóknar hafna alfarið þeim fullyrðingum sem fram hafa komið um meintan trúnaðarbrest af hálfu Framsóknar í Hafnarfirði. Þetta kemur fram í tilkynningu. Greint var frá því fyrr í dag að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði hafi ákveðið að slíta viðræðum við Framsókn um meirihlutasamstarf vegna alvarlegs trúnaðarbrests. Þá sagðist oddviti Samfylkingar í samtali við Vísi einnig útiloka samstarf við flokkinn og sagði Samfylkingu hafa átt í þreifingum með Framsókn og Viðreisn og verið komin langt í þeim þreifingum þegar þeim hafi verið tilkynnt að Framsókn myndi fara í formlegar viðræður við Sjálfstæðisflokk. „Á þriðjudag fór fram símtal milli Valdimars Víðissonar og oddvita Sjálfstæðisflokksins þar sem komið var skýrt á framfæri að ekki væri unnt að komast lengra í viðræðum flokkanna að sinni. Við slíkar aðstæður er bæði eðlilegt og ábyrgt að forystumenn stjórnmálaflokka eigi óformleg samtöl við aðra flokka þar sem farið er yfir samstarfsfleti og málefni áður en endanlegar ákvarðanir eru teknar um myndun meirihluta. Það er því miður að forysta Sjálfstæðisflokksins kjósi nú að stilla málum upp með þessum hætti,“ segir í tilkynningu frá Framsókn í Hafnarfirði. „Ásakanir um óheiðarleika og trúnaðarbrest eiga ekki við rök að styðjast. Þvert á móti er það alvarlegt þegar slíkar fullyrðingar eru settar fram í pólitískum tilgangi án þess að þær standist skoðun. Framsókn mun áfram nálgast viðræður um framtíð Hafnarfjarðar af heilindum, ábyrgð og virðingu fyrir niðurstöðu kjósenda.“ Hafnarfjörður Sveitarstjórnarkosningar 2026 Framsóknarflokkurinn Tengdar fréttir Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði slíta meirihlutaviðræðum Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði hafa ákveðið að slíta viðræðum við Framsóknarflokkinn um meirihlutasamstarf í bænum vegna alvarlegs trúnaðarbrests. 21. maí 2026 11:51 Mest lesið Þúsund íslensk ungmenni leggja undir sig Krít Innlent Samfylking útilokar Framsókn: „Búið að brjóta það traust áður en það byrjaði“ Innlent Guðjón Reykdal Óskarsson er látinn Innlent Fluttur til Noregs með brunasár á um helmingi líkamans Innlent Ísland sé orðið dýrasta land í heimi Innlent Tíðindi í vændum: Boðar borgarstjórnarflokkinn á fund Innlent Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði slíta meirihlutaviðræðum Innlent Hræðileg umgengni á golfvellinum í Hveragerði Innlent Ekkjan fór með fullnaðarsigur af hólmi í héraði Innlent Nokkrir hlutfallslega á pari við Heiðu Innlent Fleiri fréttir Viðreisn líst hvorki á Framsókn né Miðflokk Kristinn verður áfram bæjarstjóri Valdimar hafnar alfarið fullyrðingum um trúnaðarbrest Ekkjan fór með fullnaðarsigur af hólmi í héraði Icelandair og flugmenn funda aftur í fyrramálið Berglind verður bæjarstjóri og Óðinn formaður bæjarráðs Inga skipar nýjan skólameistara Borgarholtsskóla Hræðileg umgengni á golfvellinum í Hveragerði Samfylking útilokar Framsókn: „Búið að brjóta það traust áður en það byrjaði“ Tíðindi í vændum: Boðar borgarstjórnarflokkinn á fund Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði slíta meirihlutaviðræðum Ísland dýrast í heimi og nýr meirihluti kynntur fyrir norðan Ísland sé orðið dýrasta land í heimi „Getum við þá hætt að tala um rafvarnarvopn?“ Árni skólameistari heldur embættinu Skipuð rektor MH fyrst kvenna Lokatölur í Mýrdalshreppi: Nýr listi með flest atkvæði Tvær sóttu um stöðu skólameistara Fjölbrautaskóla Suðurnesja Halla og Björn á ferð um Suðurland í dag Eldur kom upp í vélarúmi báts Guðjón Reykdal Óskarsson er látinn Guðbjörg með flest atkvæði og flestir vilja sameinast Stykkishólmi Þúsund íslensk ungmenni leggja undir sig Krít Nokkrir hlutfallslega á pari við Heiðu Ein breyting í sveitarstjórn Kaldrananeshrepps Snekkjueigandinn stefnir íslenska ríkinu Ríflega helmingur orðið fyrir kynferðislegri áreitni í vinnunni Meirihlutasamstarf í höfn í Reykjanesbæ Fluttur til Noregs með brunasár á um helmingi líkamans Sjálfstæðisflokkurinn enn á flugi Sjá meira