Síbrotamaðurinn Gabríel Douane Boama hlaut á dögunum tólf mánaða hegningarauka við fyrri tólf mánaða fangelsisdóm, sem hann hefur áfrýjað til Landsréttar. Við meðferð málsins sagðist hann meðal annars óvart hafa tekið síma af manni, sem sagðist hafa verið rændur. Dómari taldi þær skýringar Gabríels fjarstæðukenndar.
Dómur þess efnis var kveðinn upp þann 8. maí síðastliðinn og birtur í dag. Vísir fjallaði um aðalmeðferð málsins á sínum tíma en við upphaf hennar játaði Gabríel nokkuð óvænt meiri hluta ákæruliða.
Hann játaði að hafa barið þrjá fangaverði með armbandsúri á Litla-Hrauni, eina líkamsárás í Hagkaupum í Skeifunni og þrjú fíkniefnalagabrot.
Við upphaf skýrslutöku yfir Gabríel var hann spurður út í tvo ákæruliði sem hann hafði ekki játað.
Í þeim var honum gefin að sök hótun, með því að hafa sest inn í bifreið, tekið upp hníf og hótað að leggja til konu. Háttsemin hefði verið til þess fallin að vekja hjá henni ótta um líf sitt, heilbrigði og velferð.
Loks var honum gefið að sök að hafa í sama bíl rænt mann með því að ógna honum með hnífnum og hafa af honum farsíma af gerðinni Apple Iphone 14 Pro Max. Í ákærunni sagði að lögreglumenn hefðu fundið farsímann í fórum Gabríels þegar þeir höfðu afskipti af honum í sundlauginni að Jaðarsbakka á Akranesi tveimur dögum síðar.
Spurður út í þetta kvaðst Gabríel ekki hafa hótað neinum með hnífi og engum síma rænt. Hann hefði verið drukkinn eftir að hafa verið úti á lífinu og verið æstur inni í bílnum. Brotaþolar gætu hafa talið að hann væri ógnandi en hann hafi í það minnsta ekki ætlað að hóta þeim. Hann gæti ekki svarað fyrir það hvernig þeir upplifðu atvikið.
Þá sagði hann að í bílnum hefðu verið fyrrverandi kærasta hans, vinkona hennar og þriðji maður sem hann þekkti ekki. Hann hefði beðið ókunnuga manninn um að fá að hringja hjá honum, fengið símann hans og þá hafi brotist út rifrildi og hann rokið út úr bílnum. Þannig hefði hann tekið síma mannins óvart.
„Að mati dómsins er sá framburður hans ótrúverðugur og í raun fjarstæðukenndur,“ segir í dómi héraðsdóms um þær skýringar Gabríels. Að öðru leyti segir að með vísan til framburðar vitna teljist sannað að Gabríel hafi hótað fólkinu og rænt manninn símanum.
Hin ákæran sem Gabríel játaði ekki varðaði meiri háttar líkamsárás í fangaklefa á Litla-Hrauni.
Honum var gefið að sök að hafa veist með ofbeldi að manninum, slegið hann með krepptum hnefa í andlitið, með þeim afleiðingum að hann hlaut tannbrot, augntóftargólfsbrot, mjúkpartaáverka á vinstra auga og skurð á augabrún.
Hann neitaði sök og hafnaði bótakröfu mannsins, sem nam 1,5 milljónum króna.
Gabríel kaus að tjá sig ekki um þann ákærulið við skýrslutökuna og við svo búið var henni lokið.
Hvað þennan hluta varðar segir í dóminum að fyrir hafi legið upptaka úr öryggismyndavél, sem sé mjög skýr. Hún sýni mjög greinilega að Gabríel gengur inn í klefa brotaþola, lokar hurðinni á eftir sér og er þar inni í rúma mínútu, þar til þeir koma báðir út aftur og þá sé brotaþoli með greinilegan áverka fyrir ofan augabrún. Jafnframt sjáist þeir fara aftur inn í klefann stuttu síðar og dvelja þar í nokkrar sekúndur og koma svo fram og brotaþoli sjáist þá setja hönd sína á vinstra auga sitt. Enginn annar en Gabríel og brotaþoli hafi sést fara inn og út úr klefa brotaþola. Með vísan til þess og áverkavottorða brotaþola væri hafi yfir skynsamlegan vafa að Gabríel hafi ráðist á manninn.
Í kafla dómsins um ákvörðun refsingar segir að Gabríel eigi nokkurn sakaferil að baki.
Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 28. febrúar 2022 hafi hann hlotið 18 mánaða fangelsisrefsingu, meðal annars fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás og brot gegn valdstjórninni. Með dómi héraðsdóms 5. maí 2022 hafi honum verið gerður hegningarauki og hann hlotið fjögurra mánaða fangelsi fyrir rán.
Þá hafi honum verið gert að sæta fangelsi í tvö ár fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás og brot gegn valdstjórninni með dómi héraðsdóms 23. mars 2023 og lokið afplánun þess dóms 3. febrúar 2026.
Loks hafi hann verið dæmdur í 12 mánaða fangelsi fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás og hlutdeild í ráni með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 9. febrúar 2026 og þeim dómi hafi verið áfrýjað til Landsréttar. Brot hans nú hafi verið framin fyrir uppkvaðningu síðast greinds dóms héraðsdóms og verði honum því gerður hegningarauki.
Refsing hans væri því hæfilega ákveðin tólf mánaða fangelsisvist. Þá var Gabríel gert að greiða brotaþolum alls 2,8 milljónir króna í miskabætur og málskostnað og allan sakarkostnað, alls 3,3 milljónir króna.