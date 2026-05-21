Innlent

Icelandair og flug­menn funda aftur í fyrra­málið

Birgir Olgeirsson skrifar
Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari.
Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari. Vísir/Vilhelm

Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í fyrramálið vegna kjaradeilunnar þeirra á milli.

Þetta verður þriðji fundur í deilunni hjá ríkissáttasemjara í vikunni en fundað var fyrr í morgun og á mánudag.

Ríkissáttasemjari hefur sagt deiluna afar snúna en hún þokist þó áfram, og eru áframhaldandi fundahöld til marks um það.

Samninganefndir Icelandair og flugvirkja komu til fundar hjá ríkissáttasemjara klukkan eitt í dag.

Stærsta deiluefnið snýr að mismunandi framtíðarsýn samningsaðila á þessa atvinnugrein.

Icelandair hefur opinberlega sagt að félagið leitist við að geta skotið fleiri stoðum undir reksturinn til að geta brugðist við árstíðarsveiflum og breytingum á samkeppnisumhverfi en núverandi kjarasamningar leyfa. Stéttarfélög flugmanna og flugvirkja hafa hins vegar goldið varhug við slíkum hugmyndum því þau vilja vernda þau réttindi sem fólgin eru í samningum þeirra.

Kjaramál Icelandair Flug Vinnumarkaður Keflavíkurflugvöllur

Tengdar fréttir

Deila Icelandair við flugmennina snýst um þetta

Samninganefnd Icelandair fundaði annars vegar með Félagi íslenskra atvinnuflugmanna og hins vegar með samninganefnd flugvirkja hjá ríkissáttasemjara í gær og eru fundir í báðum deilum fyrirhugaðir á fimmtudag.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið