Icelandair og flugmenn funda aftur í fyrramálið Birgir Olgeirsson skrifar 21. maí 2026 13:50 Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari. Vísir/Vilhelm Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í fyrramálið vegna kjaradeilunnar þeirra á milli. Þetta verður þriðji fundur í deilunni hjá ríkissáttasemjara í vikunni en fundað var fyrr í morgun og á mánudag. Ríkissáttasemjari hefur sagt deiluna afar snúna en hún þokist þó áfram, og eru áframhaldandi fundahöld til marks um það. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja komu til fundar hjá ríkissáttasemjara klukkan eitt í dag. Stærsta deiluefnið snýr að mismunandi framtíðarsýn samningsaðila á þessa atvinnugrein. Icelandair hefur opinberlega sagt að félagið leitist við að geta skotið fleiri stoðum undir reksturinn til að geta brugðist við árstíðarsveiflum og breytingum á samkeppnisumhverfi en núverandi kjarasamningar leyfa. Stéttarfélög flugmanna og flugvirkja hafa hins vegar goldið varhug við slíkum hugmyndum því þau vilja vernda þau réttindi sem fólgin eru í samningum þeirra. Tengdar fréttir Deila Icelandair við flugmennina snýst um þetta Samninganefnd Icelandair fundaði annars vegar með Félagi íslenskra atvinnuflugmanna og hins vegar með samninganefnd flugvirkja hjá ríkissáttasemjara í gær og eru fundir í báðum deilum fyrirhugaðir á fimmtudag. 19. maí 2026 12:14