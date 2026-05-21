Í hádegisfréttum verður fjallað um nýja greiningu frá Visku stéttarfélagi þar sem fram kemur að Ísland sé langdýrasta land í heimi.
Við heyrum í hagfræðingi stéttarfélagsins sem vann greininguna en landið hefur að hans sögn aldrei verið dýrara og launamunur skýrir aðeins hluta af dýrtíðinni.
Þá fylgjumst við með meirihlutaviðræðum sem nú fara fram víða eftir kosningarnar á dögunum. Við tökum stöðuna á málum í Reykjavík og heyrum í oddvita L-listans á Akureyri þar sem nýr meirihluti verður kynntur í dag.
Þá fjöllum við um rökræður á Alþingi þar sem enn er tekist á um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna við ESB.
Í sportpakka dagsins verður svo fjallað um óænt tíðindi frá landsliðsmanni í körfubolta og hitað upp fyrir Bestu deild karla í kvöld þar sem skagamenn fá ÍBV í heimsókn.