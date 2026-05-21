Kristinn verður á­fram bæjar­stjóri

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Kristinn Jónas­son hefur gegnt stöðu bæjarstjóra Snæfellsbæjar frá árinu 1998.
Snæfellsbær

Í Snæ­fells­bæ var Sjálf­stæðis­flokkurinn einn í fram­boði og var því sjálf­kjörið í sveitar­stjórn. Til að fagna kjör­deginum og gera fólki daga­mun hélt fram­boðið kosninga­grill á kjör­dag.

Auður Kjartans­dóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Snæfellsbæ, staðfestir í samtali við fréttastofu að Kristinn Jónas­son verði áfram bæjarstjóri en hann hefur gegnt stöðunni frá árinu 1998.

Fyrir D-lista Sjálf­stæðis­flokks hlutu kjör þau Auður Kjartans­dóttir, Eiríkur Böðvar Rúnars­son, Jón Bjarki Jónatans­son, Júníana Björg Óttars­dóttir, Jóhanna Jóhannes­dóttir, Urszula Zyzkowska og Illugi Jens Jónas­son.

Auður Kjartansdóttir er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Snæfellsbæ.Mynd/Sjálfstæðisflokkurinn
