„Ég er ekki nógu góður í slíkri skák“

Valdimar Víðisson oddviti Framsóknar í Hafnarfirði og bæjarstjóri segir af og frá að hann hafi sett upp leikrit og komið óheiðarlega fram í meirihlutaviðræðum. Hann hafi komið fram af heilindum og komið því á framfæri við oddvita Sjálfstæðisflokksins í morgun. Framsókn sé enn reiðubúin í meirihlutaviðræður verði þess óskað.
Greint var frá því fyrr í dag að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði hafi ákveðið að slíta viðræðum við Framsókn um meirihlutasamstarf vegna alvarlegs trúnaðarbrests. Þá sögðust oddvitar Samfylkingar og Viðreisnar í samtali við Vísi einnig útiloka samstarf við flokkinn. Sögðust þeir hafa verið komin langt í þeim þreifingum þegar þeim hafi verið tilkynnt að Framsókn myndi fara í formlegar viðræður við Sjálfstæðisflokk.
Hvað gerðist?
„Í raun og veru er þetta aðeins lengri saga, eðlilega, þetta eru nú ekki nema nokkrir dagar samt sem áður. Strax eftir kosningar hefjast óformlegar viðræður og samtöl manna á millum. Við áttum samtöl við Sjálfstæðisflokkinn, allt saman var þetta ennþá óformlegt að því leytinu til. Á mánudagskvöldið, þrjá fundi á mánudaginn með Sjálfstæðisflokknum og við í Framsókn til að þreifa á því hvernig mögulegu meirihlutasamstarfi gæti verið háttað,“ segir Valdimar.
„Það var svo fundur þá um kvöldið sem var þungur. Ég fer af honum og melti hann um kvöldið og nóttina og daginn eftir með mínu fólki. Ég hringi svo í oddvita Sjálfstæðisflokksins í hádeginu á þriðjudeginum og geri honum grein fyrir því að ég telji að á þessum forsendum getum við ekki haldið samtalinu áfram að sinni. Það var ekki lokað á eitt né neitt, heldur sagt bara að sinni af því að menn verða svo að þreifa sig áfram í ýmsum samtölum,“ útskýrir Valdimar.
„Í framhaldinu hef ég svo samband formlega við oddvita Samfylkingar og Viðreisnar og óska eftir óformlegum viðræðum, það er að segja hvort við getum skoðað fleti á mögulegu meirihlutasamstarfi. Einnig hittast bæjarfulltrúar til þess að kanna hvort það sé einhver málefnalegur ágreiningur, hvort það sé eitthvað í þessu sem geti verið hindrun og fleira og við endum þann fund sem stóð í kannski 35, 40 mínútur á að segja: Heyrðu, við meltum bara þennan fund, tökum hann í baklandið okkar og skoðum svo stöðuna.“
Valdimar segir að á miðvikudagsmorgun og mjög seint á þriðjudagskvöldi hafi hann átt gott samtal við Orra Björnsson oddvita Sjálfstæðisflokksins. Hann hafi rætt það samtal við sitt bakland og niðurstaðan sú að hefja formlegar viðræður við Sjálfstæðisflokkinn.
En hvað gerist svo?
„Síðan í framhaldinu upplifir, eða Sjálfstæðisflokkurinn, það sem svik eða trúnaðarbrest að þessi óformlegu samtöl og viðræður og þreifingar hafi átt sér stað. Við viljum ekki meina að svo sé því menn eru allir að tala við alla og heilindin voru öll okkar megin enda sögðum við að við hefðum ekki slitið samtalinu við Sjálfstæðisflokkinn á þriðjudaginn heldur töldum við ekki á þessum forsendum að við kæmumst lengra að sinni. Síðan áttum við aftur mjög einlægt og heiðarlegt samtal seint á þriðjudagskvöldi og aftur á miðvikudagsmorgni, ég og oddviti Sjálfstæðisflokksins, og niðurstaðan er svo eftir samtöl við mína bæjarfulltrúa, við baklandið, að við göngum formlega til viðræðna við Sjálfstæðisflokkinn.“
Hann segir að hann hafi átt langan fund í morgun með Sjálfstæðisflokki ásamt bæjarfulltrúum Framsóknar. Þar hafi þeir farið yfir sögu málsins og gert greint fyrir öllum þáttum.
„Og það var alveg ljóst í samtölum við Samfylkingu og Viðreisn að þetta voru allt saman þreifingar, óformlegar, sem enduðu svo með því að menn meltu þann fund ásamt öllu öðru sem á undan hafði gengið til að reyna að vega og meta með hverjum menn fari í formlegar viðræður. Niðurstaðan var sú að halda áfram af sama krafti með Sjálfstæðisflokknum og síðustu átta ár, halda því áfram til næstu fjögurra ára.“
Hvert er þá framhaldið, Samfylkingin er ósátt, sakar þig um trúnaðarbrest vegna þessara samtala og Sjálfstæðisflokkurinn líka, eruð þið út úr myndinni?
„Alls ekki. Ég er bara þannig gerður að mér þótti þetta miður að lesa og heyra að svona stór orð séu látin falla um mig og mín störf og mitt fólk, því við vitum raunverulega að þannig var það ekki. Ég get ekki fullyrt neitt um túlkanir á fundinum eða neitt slíkt en mögulega voru einhverjir að eygja von um að geta hafið formlegar viðræður, það eru bara eðli málsins samkvæmt allir í því verkefni núna eftir kosningar en niðurstaða okkar var alveg skýr og afdráttarlaus hvað varðar að halda því áfram með Sjálfstæðisflokknum. Það var ekki sett upp neitt leikrit af okkar hálfu, við vorum raunverulega að þreifa á flokkunum, hvaða möguleikar eru í stöðunni og ég lét vita í hádeginu á þriðjudaginn til oddvita að það kæmist ekki lengra að sinni. Það var engu rift, af því að það voru engar formlegar viðræður hafnar. Við sögðum að við kæmumst ekki lengra að sinni á þessum forsendum.“
Valdimar segist ætla að eiga áfram samtöl við sitt bakland og taka stöðuna. Hann segir Framsókn klára í meirihluta og hafi sagt það fyrir og eftir kosningar.
Gætuð þið myndað meirihluta með Miðflokki og Samfylkingu?
„Ég sagði það líka fyrir kosningar: Við erum tilbúin í allt. Ég ítreka að þessar niðurstöður koma okkur verulega á óvart og við komum okkar sjónarmiðum á framfæri í aðdragandanum en það virtist ekki hafa dugað til.“
Miðað við stöðuna núna, eruð þið nokkuð á leið í meirihluta?
„Það er ómögulegt að segja en manni finnst það ólíklegt miðað við hvernig þetta hefur verið að teiknast upp. En maður getur aldrei sagt aldrei. Ég er svo sem ekkert gamall í pólitíkinni og þessi leikur er oft og tíðum einhver svona skák og tafl og menn eru misgóðir í því og kannski er það reynsluleysið í mér að ég er ekki nógu góður í slíkri skák en ég hef reynt að vinna mín störf af heilindum og mun gera það áfram.“
Var það bæjarstjórastóllinn sem fólk var að takast á um?
„Það var alveg augljóst í okkar huga að þessi mikla fylgisaukning, ánægja með störf bæjarstjóra, að fólk var ánægt með þá forystu. En það var ekkert að standa og falla endilega allt með því, enda er það samtal tekið eins og annað.“
Valdimar Víðisson og bæjarfulltrúar Framsóknar hafna alfarið þeim fullyrðingum sem fram hafa komið um meintan trúnaðarbrest af hálfu Framsóknar í Hafnarfirði. Þetta kemur fram í tilkynningu.