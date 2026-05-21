Fundur kjörinna borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hófst um tuttugu mínútur yfir þrjú. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, fundaði með oddvitum Viðreisnar, Framsóknar og Miðflokks í gær.
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut níu kjörna fulltrúa í borginni í sveitarstjórnarkosningunum. Fulltrúarnir níu funda núna í fyrsta skipti eftir kosningarnar og herma heimildir fréttastofu að þessi fyrsti fundur fulltrúanna sé fyrst og fremst til skrafs og ráðagerða.
Fundurinn fer fram í klúbbhúsi Snarfara við Naustavog og gert er ráð fyrir því að hann muni standa yfir í að minnsta kosti eina og hálfa klukkustund.
Heimildir fréttastofu herma að Hildur hafi ekki haft samband við Miðflokkinn það sem af er degi. Ekki liggur fyrir hvort að hún hafi haft samband við oddvita Viðreisnar og Framsóknar.
Hildur hefur þegar gefið út að nýr meirihluti verði kynntur fyrir 3. júní. Tveir kostir í meirihlutasamstarfi eru líklegastir, annars vegar með Miðflokknum sem fékk þrjá kjörna fulltrúa og hins vegar með Viðreisn og Framsóknarflokknum sem fengu samtals þrjá fulltrúa.
Í gær fundaði Hildur með Björgu Magnúsdóttur, oddvita Viðreisnar, Einari Þorsteinssyni, oddvita Framsóknar og Ara Edwald, oddvita Miðflokksins.
„Það fór bara vel á með okkur oddvitunum. Þetta eru oddvitar þeirra flokka sem við köllum borgaralegu öflin í Reykjavík og ég hafði lýst því yfir að mér fyndist rétt að við settumst niður saman,“ sagði Hildur að fundinum loknum.