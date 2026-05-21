Fundi borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins er lokið en mikil leynd ríkir yfir því hvað kom fram á fundinum. Hildur hefur ekki boðað annan fund sem stendur.
Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, boðaði hina tíu kjörnu borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa flokksins á fund í félagsheimili Snarfara við Naustavog. Fundurinn stóð í um tvær klukkustundir.
Enginn fulltrúanna sem fréttastofa hefur náð í hefur viljað ræða hvað kom nákvæmlega fram á fundinum og ríkir mikil leynd yfir smáatriðunum. Þó liggur fyrir að enginn annar fundur hefur verið boðaður á næstunni og treysta fulltrúarnir Hildi fyrir því að leiða meirihlutaviðræðurnar.
Að fundinum loknum komu fulltrúarnir sér saman og tóku eina sjálfu sem Bjarni Guðjónsson, einn þeirra, birti á Facebook.
Á fundinum var staða mála í fyrirhuguðum meirihlutaviðræðum rædd en fyrir liggur að Hildur íhugar meirihlutasamstarf með annað hvort Miðflokknum eða Framsókn og Viðreisn. Funduðu oddvitar flokkanna fjögurra í hádeginu í gær.