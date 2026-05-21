Innlent

Berg­lind verður bæjar­stjóri og Óðinn for­maður bæjar­ráðs

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Berglind Ósk Guðmundsdóttir verðandi bæjarstjóri á Akureyri og Óðinn Svan Óðinsson verðandi formaður bæjarráðs.
Berglind Ósk Guðmundsdóttir verðandi bæjarstjóri á Akureyri og Óðinn Svan Óðinsson verðandi formaður bæjarráðs.

Berglind Guðmundsdóttir verður bæjarstjóri á Akureyri og Óðinn Svan Óðinsson verður formaður bæjarráðs. Þetta er meðal þess sem kynnt var á blaðamannafundi nýs meirihluta L-lista, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar í dag.

Áður hafði Ásthildur Sturludóttir tilkynnt að hún muni hætta sem bæjarstjóri um mánaðarmótin eftir átta ára starf. Hún var upprunalega ráðin árið 2018 til starfa af meirihluta L-lista, Framsóknar og Samfylkingar.

Berglind segir í samtali við Vísi að hin nýja staða leggist vel í hana.  „Ég er mjög auðmjúk að vera sýnt þetta traust og ég fer spennt inn í þessu stóru og mikilvægu verkefni.“

Hún segir að nýr meirihluti muni leggja áherslu á atvinnumálin. „Og að halda áfram að stýra rekstri bæjarins með ábyrgum og skynsömum hætti og styrkja á sama tíma velferð og grunnþjónutu við íbúana.“

Akureyri Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið