Berglind verður bæjarstjóri og Óðinn formaður bæjarráðs Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 21. maí 2026 13:42 Berglind Ósk Guðmundsdóttir verðandi bæjarstjóri á Akureyri og Óðinn Svan Óðinsson verðandi formaður bæjarráðs. Berglind Guðmundsdóttir verður bæjarstjóri á Akureyri og Óðinn Svan Óðinsson verður formaður bæjarráðs. Þetta er meðal þess sem kynnt var á blaðamannafundi nýs meirihluta L-lista, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar í dag. Áður hafði Ásthildur Sturludóttir tilkynnt að hún muni hætta sem bæjarstjóri um mánaðarmótin eftir átta ára starf. Hún var upprunalega ráðin árið 2018 til starfa af meirihluta L-lista, Framsóknar og Samfylkingar. Berglind segir í samtali við Vísi að hin nýja staða leggist vel í hana. „Ég er mjög auðmjúk að vera sýnt þetta traust og ég fer spennt inn í þessu stóru og mikilvægu verkefni." Hún segir að nýr meirihluti muni leggja áherslu á atvinnumálin. „Og að halda áfram að stýra rekstri bæjarins með ábyrgum og skynsömum hætti og styrkja á sama tíma velferð og grunnþjónutu við íbúana." Akureyri Sveitarstjórnarkosningar 2026