Inga skipar nýjan skólameistara Borgarholtsskóla Sigurgeir Þorkelsson skrifar 21. maí 2026 13:27 Ásta Laufey er nýr skólameistari Borgarholtsskóla. Mynd/Menntamálaráðuneytið Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur skipað Ástu Laufeyju Aðalsteinsdóttur í embætti skólameistara Borgarholtsskóla til fimm ára frá 1. júlí næstkomandi. Umsækjendur um starfið voru tveir. Styr hefur staðið um stöðu skólameistara við Borgarholtsskóla undanfarin misseri. Fyrrum skólameistari, Ársæll Guðmundsson, vann sinn síðasta vinnudag í lok mars þessa árs. Honum hafði verið tilkynnt í byrjun desember 2025 af þáverandi menntamálaráðherra, Guðmundi Inga Kristinssyni, að staðan hans yrði auglýst, þvert á allar hefðir. Í tilkynningu til starfsfólks sagði Ársæll þá að honum þætti ljóst hvað stæði að baki ákvörðun ráðherrans en hann hafði mánuðina á undan haldið úti gagnrýni á áform ráðherra um breytingar á framhaldsskólastigi. Guðmundur Ingi var á þessum tíma varaformaður flokksins en Ársæli hafði áður lent saman við formann Flokks fólksins, Ingu Sæland, í skómálinu fræga. Vísir sagði frá því í lok janúar síðasta árs að Inga, þá félagsmálaráðherra, hefði hringt til Ársæls og haft í hótunum við sig vegna týnds skópars. Skórnir voru í eigu barnabarns hennar sem var nemandi við skólann. Ásta Laufey hafði síðustu mánuði starfað sem settur skólameistari. Þar á undan starfaði hún við skólann í yfir 25 ár sem kennari, verkefnastjóri mannauðsmála og aðstoðarskólameistari. Ásta Laufey er með meistaragráðu frá Háskóla Íslands í mannauðsstjórnun og meistaragráðu í ensku auk kennsluréttinda frá sama skóla. Hún lauk grunnnámi í ensku við Háskóla Íslands. Framhaldsskólar Skóla- og menntamál Mest lesið Þúsund íslensk ungmenni leggja undir sig Krít Innlent Guðjón Reykdal Óskarsson er látinn Innlent Samfylking útilokar Framsókn: „Búið að brjóta það traust áður en það byrjaði“ Innlent Fluttur til Noregs með brunasár á um helmingi líkamans Innlent Ísland sé orðið dýrasta land í heimi Innlent Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði slíta meirihlutaviðræðum Innlent Nokkrir hlutfallslega á pari við Heiðu Innlent Tíðindi í vændum: Boðar borgarstjórnarflokkinn á fund Innlent Árni skólameistari heldur embættinu Innlent Enginn heima þegar kettirnir kveiktu í eldhúsinu Innlent Fleiri fréttir Inga skipar nýjan skólameistara Borgarholtsskóla Hræðileg umgengni á golfvellinum í Hveragerði Samfylking útilokar Framsókn: „Búið að brjóta það traust áður en það byrjaði“ Tíðindi í vændum: Boðar borgarstjórnarflokkinn á fund Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði slíta meirihlutaviðræðum Ísland dýrast í heimi og nýr meirihluti kynntur fyrir norðan Ísland sé orðið dýrasta land í heimi „Getum við þá hætt að tala um rafvarnarvopn?“ Árni skólameistari heldur embættinu Skipuð rektor MH fyrst kvenna Lokatölur í Mýrdalshreppi: Nýr listi með flest atkvæði Tvær sóttu um stöðu skólameistara Fjölbrautaskóla Suðurnesja Halla og Björn á ferð um Suðurland í dag Eldur kom upp í vélarúmi báts Guðjón Reykdal Óskarsson er látinn Guðbjörg með flest atkvæði og flestir vilja sameinast Stykkishólmi Þúsund íslensk ungmenni leggja undir sig Krít Nokkrir hlutfallslega á pari við Heiðu Ein breyting í sveitarstjórn Kaldrananeshrepps Snekkjueigandinn stefnir íslenska ríkinu Ríflega helmingur orðið fyrir kynferðislegri áreitni í vinnunni Meirihlutasamstarf í höfn í Reykjanesbæ Fluttur til Noregs með brunasár á um helmingi líkamans Sjálfstæðisflokkurinn enn á flugi Maðurinn sem var beittur rafbyssu fluttur með sjúkraflugi til Noregs Klemmdist undir rútu Ekki talin vanhæf og fær að vera skiptastjóri „Er forsætisráðherra ánægð með hagstjórnina?“ Hafna kröfu um lokuð réttarhöld Enginn heima þegar kettirnir kveiktu í eldhúsinu Sjá meira