Inga skipar nýjan skóla­meistara Borgar­holts­skóla

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Ásta Laufey er nýr skólameistari Borgarholtsskóla. Mynd/Menntamálaráðuneytið

Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur skipað Ástu Laufeyju Aðalsteinsdóttur í embætti skólameistara Borgarholtsskóla til fimm ára frá 1. júlí næstkomandi. Umsækjendur um starfið voru tveir.

Styr hefur staðið um stöðu skólameistara við Borgarholtsskóla undanfarin misseri. Fyrrum skólameistari, Ársæll Guðmundsson, vann sinn síðasta vinnudag í lok mars þessa árs. Honum hafði verið tilkynnt í byrjun desember 2025 af þáverandi menntamálaráðherra, Guðmundi Inga Kristinssyni, að staðan hans yrði auglýst, þvert á allar hefðir.

Í tilkynningu til starfsfólks sagði Ársæll þá að honum þætti ljóst hvað stæði að baki ákvörðun ráðherrans en hann hafði mánuðina á undan haldið úti gagnrýni á áform ráðherra um breytingar á framhaldsskólastigi. Guðmundur Ingi var á þessum tíma varaformaður flokksins en Ársæli hafði áður lent saman við formann Flokks fólksins, Ingu Sæland, í skómálinu fræga. Vísir sagði frá því í lok janúar síðasta árs að Inga, þá félagsmálaráðherra, hefði hringt til Ársæls og haft í hótunum við sig vegna týnds skópars. Skórnir voru í eigu barnabarns hennar sem var nemandi við skólann.

Ásta Laufey hafði síðustu mánuði starfað sem settur skólameistari. Þar á undan starfaði hún við skólann í yfir 25 ár sem kennari, verkefnastjóri mannauðsmála og aðstoðarskólameistari.

Ásta Laufey er með meistaragráðu frá Háskóla Íslands í mannauðsstjórnun og meistaragráðu í ensku auk kennsluréttinda frá sama skóla. Hún lauk grunnnámi í ensku við Háskóla Íslands.

