Umferðarstýring á 1,4 kíló­metra kafla við Þing­borg í dag

Lovísa Arnardóttir skrifar
Umferðarstýring verður á um 1.400 metra kafla á Suðurlandsvegi í dag.
Vísir/Vilhelm

Vegagerðin vinnur að viðgerðum á milli klukkan 9 og 21 í dag á um 1.400 m kafla á Suðurlandsvegi við Þingborg, í austurátt frá Selfossi.

Í tilkynningu kemur fram að umferðarstýring verði á svæðinu meðan á framkvæmd stendur.

„Athugið að hliðarvegir verða lokaðir á meðan verið er að malbika fram hjá þeim. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka með gát,“ segir í tilkynningu frá Vegagerðinni.

Vinna hefur farið fram á Suðurlandsvegi síðustu daga, fyrst við Hólmsá og svo í gær við Hveragerði. Miklar tafir mynduðust við Hólmsá á mánudag.

Vegagerð Færð á vegum Árborg Flóahreppur

Missti af tíma hjá lækni vegna umferðarteppu

Guðmundur Oddgeirsson vegfarandi segist nú hafa verið fastur í bílalest á Þjóðvegi 1 í 45 mínútur. Hann er búinn að missa af tíma hjá lækni en hann er að koma í borgina frá Þorlákshöfn. Hann er ósáttur.

Malbika seinni akreinina að nóttu til á Suðurlandsvegi

G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, segir seinni akrein á Suðurlandsvegi verða malbikaða að nóttu til. Miklar tafir eru á Suðurlandsvegi í dag en unnið er að fræsingu og malbikun á Suðurlandsvegi við Hólmsá.

