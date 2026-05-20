Innlent

Stýrivextir enn á upp­leið og þreifingar um myndun meiri­hluta

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um þá ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabankans að hækka stýrivextina á ný. 

Við ræðum við seðlabankastjóra um þessa ákvörðun og heyrum rök hans fyrir því að nauðsynlegt hafi verið að hækka vextina nú öðru sinni í röð. 

Að auki fjöllum við áfram um meirihlutamyndanir að loknum kosningum. Hildur Björnsdóttir ræðir í dag við mögulega samstarfsflokka og í Reykjanesbæ eru Sjálfstæðismenn langt komnir með viðræður við Miðflokkinn um myndun nýs meirihluta. 

Í sportpakka dagsins verður farið yfir tíðindin í enska boltanum í gær þegar Arsenal varð Englandsmeistari eftir að Manchester City gerði jafntefli við Bournemouth. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið