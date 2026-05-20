Frá því að ný netgátt fyrir netglæpi var opnuð um miðjan apríl hafa borist til hennar um 250 ábendingar um netbrot og um 31 mál borist til rannsóknar.
Samkvæmt upplýsingum frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hafa 25 þeirra verið í rannsókn hjá þeirra embætti. Dómsmálaráðherra opnaði fyrir um mánuði síðan nýja netgátt, stafræna tilkynningagátt og fræðslusvæði um netglæpi á vef lögreglu.
Í svari til fréttastofu um fjölda tilkynninga kemur jafnframt fram að ábendingar um netbrot á þessum tíma séu 250 talsins. Á sama tímabili hafi Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu borist tíu netbrotamál sem ekki komust í gegnum gáttina.
„Þau mál varða allajafna hærri upphæðir en þau sem berast í gegnum gáttina, þótt það sé ekki algilt,“ segir í svari lögreglunnar.
Í tilkynningu á island.is í apríl um netgáttina kom fram að með gáttinni væri almenningi, fyrirtækjum og stofnunum gert kleift að tilkynna netglæpi á einfaldan, öruggan og aðgengilegan hátt. Einnig væri hægt að nálgast upplýsingar um fræðslu á vef gáttarinnar.
„Netglæpir hafa vaxið hratt á undanförnum árum. Þessir glæpir valda ekki aðeins fjárhagslegu tjóni heldur grafa einnig undan trausti – sem er ein af grunnstoðum samfélagsins. Þessir glæpir eru ekki lengur einangraðir. Þeir eru hluti af skipulagðri brotastarfsemi sem teygir anga sína þvert á landamæri og nýtir sér tæknina til að fremja fjársvik, blekkingar og árásir á einstaklinga, fyrirtæki og innviði,“ sagði dómsmálaráðherra um gáttina í aðsendri grein á Vísi um viku eftir opnun hennar.
Stuttu eftir að tilkynnt var um opnun gáttarinnar var til dæmis greint frá því að eigendur léna hefðu fengið svikapósta og að gögnum nemenda háskóla á Íslandi og víða um heim hefði verið stolið.
