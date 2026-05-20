Hefja formlegar viðræður um áframhaldandi samstarf Árni Sæberg skrifar 20. maí 2026 11:58 Orri Björnsson og Valdimar Víðisson eru oddvitar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Vísir/Vilhelm Framsókn og Sjálfstæðisflokkur í Hafnarfirði ætla að hefja formlegar meirihlutaviðræður. Þetta staðfestir Valdimar Víðisson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar og oddviti Framsóknar. Sjálfstæðisflokkur var með fjóra menn í bæjarstjórn Hafnarfjarðar á liðnu kjörtímabili og Framsókn með tvo og flokkarnir mynduðu eins manns meirihluta. Allt útlit var fyrir að meirihlutinn myndi falla í kosngingunum um helgina en svo fór að Sjálfstæðisflokkur missti aðeins einn mann og Framsókn bætti við sig einum. Þannig geta flokkarnir haldið samstarfi sínu áfram. Framsókn hefði einnig getað myndað tveggja manna meirihluta með tveimur mönnum Viðreisnar og tveimur frá Samfylkingu. Í stað þess hefur flokkurinn ákveðið að ganga til formlegra viðræðna við Sjálfstæðisflokkinn um áframhaldandi samstarf.