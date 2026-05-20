Fjölgun hælisleitenda í Reykjanesbæ sé engin Smári Jökull Jónsson skrifar 20. maí 2026 12:17 Vilhjálmur er þingmaður Suðurkjördæmis og oddviti Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ. Hann segir það hafa verið kröfu frá samfélaginu að taka málefni hælisleitenda í Reykjanesbæ föstum tökum. Vísir/Vilhelm Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ segir skýra kröfu frá samfélaginu að málefni hælisleitenda í sveitarfélaginu séu tekin föstum tökum. Fjölgunin hælisleitenda sé engin en klára þurfi verkefnið og passa að vandamálið vaxi ekki á ný. Skoðað verði hvort sett verði á fót öryggisteymi í sveitarfélaginu. Meirihlutaviðræður Sjálfstæðisflokks og Miðflokks í Reykjanesbæ standa nú yfir en báðir flokkar voru með það á stefnuskrá sinni að breyta þyrfti hvernig staðið væri að mótttöku hælisleitenda. Í viðtali hjá RÚV í gær sagði Vilhjálmur Árnason þingmaður og oddviti Sjálfstæðisflokks að ekki yrði tekið á móti fleiri hælisleitendum í sveitarfélaginu komist flokkarnir til valda. „Það var bara skýr krafa frá samfélaginu í Reykjanesbæ að þessi mál væru tekin föstum tökum. Við höfum fundið það að þessi umræða og einstaka atvik sem hafa verið að koma upp raska öryggistilfinningu fólks,“ sagði Vilhjálmur í hádegisfréttum Bylgjunnar. Ekkert ákveðið varðandi öryggisteymi Árið 2023 setti Vinnumálastofnun af stað aðgerðaáætlun til að draga úr fjölda umsækjenda um alþjóðlega vernd sem dvelja í Reykjanesbæ. Vilhjálmur segir gríðarlegan árangur hafa náðst. „Fjölgunin hérna er engin, heldur dregur verulega úr fjöldanum og gerir það hratt ennþá. Það er upplifun fólks að það þurfi að klára verkefnið til enda. Hér hefur verið stanslaus fækkun og eru alltaf færri og færri eftir sem eru að bíða úrlausnar sinna mála.“ Vissulega sé greinarmunur á aðilum sem hafa sótt um alþjóðlega vernd og bíða úrlausnar sinna mála og aðilum sem komið sé með kennitölu og sveitarfélaginu beri að þjónusta. „Við erum náttúrulega að tala um fólk sem er hér að mæla göturnar og er ekki í neinni formlegri virkni, um það snýst málið. Við erum með fullt af innflytjendum og góðu, öflugu fólki hérna og það er ekkert samfélag betra en Reykjanesbær í að aðlaga og taka á móti.“ Í aðdraganda kosninga ræddi Vilhjálmur möguleikann á því að koma tímabundið á fót öryggisteymi í sveitarfélaginu sem styðja myndi starfsfólk á stöðum þar sem hegðun er ekki sem skyldi, til dæmis í sundlaugum og strætó. „Það hefur ekkert verið ákveðið um það ennþá, en ef það er það sem þarf til að klára þetta verkefni og tryggja fullkomna öryggistilfinningu þá munum við skoða það já.“ „Munum setja okkur algjörlega á móti því að þetta verði inni í íbúabyggð“ Áætlað er að fyrirhuguð brottfararstöð fyrir útlendinga verði staðsett á Suðurnesjum en frumvarp dómsmálaráðherra þess efnis bíður afgreiðslu Alþingis. Vilhjálmur segir það nauðsynlegt úrræði sem þurfi að vera staðsett á þessu svæði. „Við munum bara setja okkur algjörlega á móti því að þetta verði inni í íbúabyggð. Við munum ekki setja okkur á móti því að það sé á Suðurnesjum, svo framarlega sem það sé lokað brottfararúrræði.“ Vilhjálmur segir góðan gang í meirihlutaviðræðum Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Hann vildi ekki segja til um hvort hann yrði bæjarstjóri en ef hann fari í aðra fulla vinnu muni hann hætta á þingi. Er það þín tilfinning að þið munið ná saman? „Já, ég hef fulla trú á því og bjartsýnn á því að við náum að klára þetta núna næstu daga.“ Sjálfstæðisflokkurinn Miðflokkurinn Reykjanesbær Hælisleitendur Brottfararstöð fyrir útlendinga Sveitarstjórnarkosningar 2026 Tengdar fréttir Hælisleitendamálin settu þrýsting á Reykjanesbæ Oddvitar flokkanna í Reykjanesbæ höfðu ekki um margt að rífast. Þau voru sammála um að starfsfólk sveitarfélagsins væri harðduglegt, það hafi tekið á vanda sem ríkið velti yfir á sveitarfélagið – að því forspurðu – á kassann, greitt þar úr og leyst. 14. apríl 2026 16:51