Sextán nýir fulltrúar taka sæti í borgarstjórn Reykjavíkur. Konum fækkar víða en hlutfallið helst það sama annars staðar. Þær eru í nokkrum sveitarfélögum meirihluti fulltrúa.
Í nýrri borgarstjórn eru þær ellefu, en þar af eru fjórar í Sjálfstæðisflokki, tvær í Samfylkingu, ein í Miðflokki, ein í Viðreisn, tvær í Vinstrinu og ein í flokki Sósíalista. Sex af ellefu konum eru nýir borgarfulltrúar.
Konum hefur farið fækkandi í borgarstjórn allt frá því að þær voru í miklum meirihluta eftir kosningar 2018 og voru fimmtán, eða 56,6 prósent borgarfulltrúa. Árið 2022 fækkaði þeim í þrettán og svo aftur núna í ellefu. Það nær þó ekki hlutfallinu sem var kjörtímabilið 2014 til 2018 þegar þær voru aðeins sjö.
Í Garðabæ bar Sjálfstæðisflokkurinn yfirburðasigur úr býtum í Garðabæ og bætti þar við sig einum bæjarfulltrúa frá síðustu kosningum. Af átta fulltrúum flokksins er helmingur konur. Auk þess er fulltrúi Viðreisnar kona, Þorbjörg Þorvaldsdóttir. Fimm af ellefu bæjarfulltrúum eru þannig konur og fækkar þeim um eina en á síðasta kjörtímabili voru þær sex en þá var oddviti Framsóknarflokksins kona.
Í Kópavogi er Sjálfstæðisflokkurinn með hreinan meirihluta og sex fulltrúa af ellefu. Konur eru í meirihluta í flokknum eða fjórar af sex. Auk þeirra er oddviti Viðreisnar kona, María Ellen Steingrímsdóttir, og svo sú sem situr í öðru sæti hjá Samfylkingu en flokkurinn bætti við sig fulltrúa og fékk tvo. Konur eru því í meirihluta í bæjarstjórn Kópavogs, sex af ellefu, en þeim fækkar þó frá síðustu kosningum þegar þær voru átta af ellefu.
Í Hafnarfirði tapaði Sjálfstæðisflokkur manni, Framsókn bætti við sig og Samfylking tapaði verulega. Fjórar konur sitja nú í bæjarstjórn af ellefu fulltrúum alls. Í meirihluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks eru tvær konur. Hlutfall kvenna helst það sama þó að fulltrúarnir hafi tekið breytingum frá síðustu kosningum.
Á Akureyri féll meirihlutinn en Sjálfstæðisflokkur og L-listi ræða nú saman. Þar eru ellefu fulltrúar eins og í hinum sveitarfélögunum að ofan en fimm þeirra eru kvenkyns. Á síðasta kjörtímabili voru kvenkyns fulltrúar sjö og þeim fækkar því um tvo. Sjö framboð náðu inn fulltrúa á Akureyri í gær en þau voru sex í síðustu kosningum.
Í Árborg er meirihluti fulltrúa kvenkyns eða alls sex, sem er það sama og eftir síðustu kosningar. Fjórir flokkar eða listar voru í framboði og náðu þau öll einum eða fleirum fulltrúum inn. Sjálfstæðisflokkur er þó með meirihluta þeirra eða 52,8 prósent. Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 3332 atkvæði eða 52,8 prósent og sex bæjarfulltrúa. Framsóknarflokkurinn fékk 1309 atkvæði eða 20,8 prósent og Samfylkingin og óháðir 1184 atkvæði eða 18,8 prósent. Báðir flokkar fengu tvo bæjarfulltrúa. Þá fékk Viðreisn 481 atkvæði eða 7,6 prósent sem skilaði einum fulltrúa.
Í Múlaþingi eru einnig sex kvenkyns fulltrúar frá fjórum framboðum. Eftir sveitarstjórnarkosningarnar árið 2022 mynduðu Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur meirihluta og bættu þau við sig í kosningum í gær. Þau eru nú með sjö fulltrúa af ellefu, fjórir þeirra eru konur. Hlutfall kvenna í sveitarstjórn helst það sama milli kosninga.
Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig tveimur mönnum og Samfylkingin tapaði einum í Reykjanesbæ. Framsóknarmenn héldu sínum þremur en Viðreisn fékk engan mann kjörinn. Fjórar konur eru í sveitarstjórninni að þessu sinni en einungis ein í Sjálfstæðisflokki sem fékk fimm af ellefu fulltrúum.
