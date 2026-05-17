Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður Pírata, segir slæmt gengi flokksins í Reykjavík ekki þýða endalok hans. Flokkurinn missti báða fulltrúa sína.
Flokkurinn hafi einnig verið í kosningabandalagi í Borgarbyggð sem hafi gengið vel. Hán segir flokkinn nú stefna á að fara hringinn í kringum landið í sumar til að ræða við fólk um Evrópusambandsatkvæðagreiðsluna.
Næstu daga ætli hán og aðrir á listanum að hvíla sig og svo taki við öflugt félagsstarf innan flokksins. Þau einbeiti sér fyrst að kosningunum í ágúst en svo taki við undirbúningur fyrir næstu þingkosningar.
„Nú taka við nokkrir hvíldardagar, við þurfum að sofa, hitta fjölskylduna og fara í nokkur húsverk. Svo tekur við öflugt félagsstarf aftur,“ segir Oktavía.
Hán óttast að niðurstöður í Reykjavík geti leitt til þess að í Reykjavík verði hættulegra að vera hinsegin og af erlendu bergi brotin.
„Það er okkar hlutverk núna að tryggja að þeir samfélagshópar sem allajafna kjósa Pírata upplifi ekki skjálfta og ótta í sambandi við niðurstöður kosninga. Meirihluti án Miðflokks hefur öðruvísi afleiðingar fyrir það hlutfall Reykvíkinga sem er hinsegin og af erlendu bergi brotið. Það verður spennandi að sjá hvernig Hildur mótar þetta. Það er gott fólk innan flestra flokka og ég óska þeim flokkum sem fengu fulltrúa góðs gengis. Það var frábært að sjá Silju Sóleyju hljóta jákvæða kosningu og ég vona að henni gangi betur en forvera sínum,“ segir Oktavía og að hán hafi fulla trú á henni.
Oktavía segir þessa niðurstöðu í Reykjavík alls ekki boða endalok Pírata.
„Ég hef búið stærstan hluta lífs míns erlendis og þegar svona niðurstöður koma opinberar það oft eitthvað sem íbúar hafa fundið fyrir í borgarlandinu og samfélaginu og það getur hrist verulega upp í fólki. Ég tel mikilvægara nú en nokkru sinni fyrr að efla flokksstarf Pírata. Við verðum staðurinn til að sækja skjól og stappa í fólk stálinu. Það á að vera gaman, gefandi og gott, bæði að taka þátt í pólitík og pólitísku starfi.“
Næstu skref séu stjórnarfundur á morgun og svo taki við öflugt starf í sumar við að sannfæra landann um að greiða atkvæði með því að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
„Ég held að þetta hafi áhrif á niðurstöðu kosninga og þess vegna tel ég að þeir flokkar sem eru hlynntir lýðræðisútfærslu, sem er fyrst að spyrja þjóðina um aðildarviðræður og svo um aðild, þurfi að spýta í lófana til að tryggja að fólk skilji hvað eigi að kjósa um.“
Hán segir að frá því að ríkisstjórnin kynnti um kosninguna hafi komið fram mikið af misvísandi og röngum upplýsingum.
„ Það er á ábyrgð flokkanna sem eru hlynntir íbúalýðræði að fólk viti og skilji málið betur. Að nú eigi aðeins að kjósa um hvort við eigum að hefja viðræður. Ég hlakka til að fara hringinn í sumar og spjalla við fólk sem annaðhvort hefur áhyggjur af þessu eða sem vantar upplýsingagjöf í sambandi við þetta.“
Formenn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins segja niðurstöður sveitarstjórnarkosninganna áfellisdóm yfir ríkisstjórninni og vísbendingu um hvernig fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla fer.
Sjálfstæðisflokkurinn situr í bílstjórasætinu eftir borgarstjórnarkosningar í Reykjavík í gær og getur ýmist myndað hægri meirihluta með Miðflokknum eða miðju hægri meirihluta með Framsókn og Viðreisn. Samfylkingin hefur aldrei fengið eins dræma kosningu í höfuðborginni og vinstri meirihluti er útilokaður.
Samkvæmt lokatölum í Reykjavík fær Sjálfstæðisflokkurinn níu borgarfulltrúa og getur enn myndað tveggja flokka meirihluta með Miðflokki eða þriggja flokka meirihluta með Viðreisn og Framsókn.