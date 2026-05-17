Hreinn meiri­hluti Vegvísis

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Drangsnes í Strandabyggð. vísir/vilhelm

G-listi Vegvísis hlaut tæplega helming atkvæða í Strandabyggð og fær því þrjá kjörna fulltrúa. 

Í Strandabyggð voru alls 351 á kjörskrá og greiddu 301 atkvæði sem gerði kjörsókn 85,8 prósent. Fimmtán seðlar voru auðir og tveir ógildir samkvæmt tilkynningu.

G-listi Vegvísis hlaut 141 atkvæði eða 49,6 prósent og þar af leiðandi þrjá kjörna fulltrúa.

B-listi Framsóknar og óháðra hlaut 74 atkvæði, 26,1 prósent, og einn fulltrúa.

T-listi Strandabandalagsins, sem bar sigur úr býtum árið 2022, hlaut 69 atkvæði sem gera 24,3 prósent atkvæða. Þeir fá einn kjörinn fulltrúa.

Kjörnir fulltrúar eru:

  • Hrafnhildur Þorsteinsdóttir (G)
  • Jón Örn Haraldsson (G)
  • Kjartan Jónsson (G)
  • Sigurbjörn Rafn Úlfarsson (B)
  • Þorgeir Pálsson (T)
Sveitarstjórnarkosningar 2026 Strandabyggð

