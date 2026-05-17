Loka­tölur úr Dalvíkurbyggð: Meiri­hlutinn heldur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Dalvík í Dalvíkurbyggð.

K-listi Dalvíkurbyggðar hlaut tæplega helming atkvæða í Dalvíkurbyggð og þar með þrjá kjörna fulltrúa. Meirihluti Sjálfstæðisflokksins og K-listans heldur.

1475 voru á kjörskrá og greiddu alls 1103 atkvæði sem gerir 74,8 prósenta kjörsókn.

Byggðalistinn hlaut 134 atkvæði, 12,1 prósent, sem nægði þeim fyrir einum fulltrúa í sveitarstjórn. Framsóknarflokkurinn kom þar næst með 165 atkvæði, tæp fimmtán prósent, og fær flokkurinn einnig einn fulltrúa. 

Sjálfstæðisflokkurinn fékk 257 atkvæði, 23,3 prósent, og fær tvo kjörna fulltrúa en líkt og K-listi Dalvíkurbyggðar 512 atkvæði, 46,4 prósent. K-listinn fær því þrjá fulltrúa.

Í kjölfar sveitarstjórnarkosninganna árið 2022 mynduðu K-listinn og Sjálfstæðisflokkurinn meirihluta. Hann heldur nú.

Kjörnir fulltrúar eru:

  • Börkur Þór Ottóson (A)
  • Monika Margrét Stefánsdóttir (B)
  • Benedikt Snær Magnússon (D)
  • Bessi Ragúels Víðisson (D)
  • Helgi Einarsson (K)
  • Katrín Sif Ingvarsdóttir (K)
  • Magni Þór Óskarsson (K)
Dalvíkurbyggð Sveitarstjórnarkosningar 2026

