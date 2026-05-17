Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar segist á Facebook-síðu sinni hafa beðið Guðmund Árna Stefánsson, varaformann Samfylkingarinnar og oddvita flokksins í Hafnarfirði afsökunar á orðum sínum í kosningasjónvarpi Ríkisútvarpsins þess efnis að hann hefði kannski mátt íhuga stöðu sína fyrr.
Guðmundur Árni sagðist í viðtali í nótt vera þeirrar gerðar að hann hlypist ekki frá ábyrgð, sú væri hans pólitík og hann tæki fulla ábyrgð á slæmu gengi Samfylkingarinnar. Hann myndi nú íhuga stöðu sína og var helst á honum að skilja að hann ætlaði að hætta í pólitík. Guðmundur Árni setti þó þann fyrirvara á að hann ætti eftir að heyra í sínu fólk en líkast til yrði sú niðurstaðan.
Skömmu síðar var Ingibjörg Sólrún í viðtali í sama þætti og hún sagðist telja þetta rétt mat hjá Guðmundi Árna, hann ætti að hugsa sinn gang og hún væri reyndar þeirrar skoðunar að það hefði hann átt að gera fyrir kosningarnar.
Heldur voru þetta kaldar kveðjur til manns sem vill gangast við ábyrgð og nú hefur Ingibjörg Sólrún sagt að þetta eigi Guðmundur Árni ekki skilið:
„Það var nú ekki sanngjarnt af mér að segja þetta og Guðmundur Árni á þetta ekki skilið. Hann hefur lagt mikið af mörkum til Samfylkingarinnar á undanförnum árum. Ég hef þegar beðið hann afsökunar á þessu,“ tilkynnir Ingibjörg Sólrún nú á Facebook-síðu sinni og telur greinilega að hún hafi farið fram úr sér í viðtali í kosningasjónvarpi Rúv.
Vísi hefur ekki tekist að ná tali af Guðmundi Árna í dag til að inna hann eftir því hvort niðurstaða í máli hans liggi fyrir.