Formenn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins segja niðurstöður sveitarstjórnarkosninganna áfellisdóm yfir ríkisstjórninni og vísbendingu um hvernig fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla fer.
„Ég átti von á góðri niðurstöðu en ég var undrandi og glöð og þakklát í gær þegar ég sá niðurstöðuna og hvað við vorum að gera góða hluti,“ segir Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, í Sprengisandi í morgun.
Sjálfstæðisflokkurinn vann yfirburðasigur til að mynda í Reykjavík, Kópavogi og víðar um landið. Guðrún segir að frambjóðendur flokksins hafi mætt sterkir og samstíga sem skilaði góðum árangri. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, var einnig viðmælandi í Sprengisandi og hóf viðtalið á því að óska Guðrúnu til hamingju.
„Ég er mjög glöð með gengið okkar. Við erum að styrkja okkur og bæta um allt land. Í fyrsta sinn er sveitarstjónarfólk í öllum kjördæmum landsins,“ segir Þorgerður.
Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknar, tók undir og hampaði velgengi flokksins síns sem þrátt fyrir að missa fulltrúa í Reykjavík vann til að mynda stóra sigra á Ísafirði og Höfn í Hornafirði.
„Þetta leit ekki vel út fyrir sex til átta vikum, sérstaklega í Reykjavík, en við náðum inn fulltrúa og það var ekki langt í Magneu,“ segir hún.
Lilja segir að niðurstöður kosninganna hafi verið afar skýr skilaboð og geti jafnvel sagt til um hvernig fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla um aðildarviðræður við Evrópusambandið fari.
„Forsætisráðherrann var í framboði í öllum kjördæmum, í öllum sveitarfélögum. Þetta eru erfið tíðindi fyrir ríkisstjórnina þannig að það er alveg rétt. Það er heilmikið að gerast í stjórnmálunum en þetta voru skýr skilaboð kjósenda um framtíðina,“ segir Lilja.
Guðrún tekur undir orð Lilju og segir ekki hægt að líta fram hjá niðurstöðunum eftir að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var svo áberandi í kosningabaráttunni.
„Þetta er áfellisdómur fyrir forsætisráðherra og ríkisstjórnina,“ segir Guðrún.
Þorgerður segist ekki sammála því. Bæði Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn séu gamalgrónir flokkar og hafi ákveðið forskot á sveitarstjórnarstiginu.
„Við erum allar með reynslu, að sjálfsögðu er það þannig að það er ekki alltaf sem ríkisstjórnarflokkarnir koma vel út úr sveitarstjórnarkosningum en ég er mjög stolt af því hvernig Viðreisn er að koma út.“
Hún segir þá að það sé fólk sem jafnvel kjósi Framsókn og Sjálfstæðisflokkinn sem sé opið fyrir áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
„Ég veit ekkert hvað gerist í næstu atkvæðagreiðslu,“ segir Þorgerður.
Talið var leitt að öðru, Lilja segist afar ánægð með unga fólkið sem tók þátt í kosningabaráttunni og Þorgerður að nýafstaðnar kosningar verði án efa eitthvað sem gert verður upp í sögunni.
Guðrún fann sig hins vegar knúna til að ræða stöðu ríkisstjórnarinnar.
„Ég vil árétta það sem ég segi að það er ekki hægt að líta fram hjá því að ríkisstjórnin er löskuð eftir þessa niðurstöðu gærdagsins. Þjóðin hefur talað mjög skýrt og við sáum að það segir okkur að það eru ákveðnir erfiðleikar á stjórnarheimilinu,“ segir hún og bætir við að hún gerir ráð fyrir því að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna strax á miðvikudag.
„Ég hef gagnrýnt tímasetninguna og það minnsta sem ríkisstjórnin gæti gert væri að sýna þjóðinni þá virðingu.“
„Samstarfið er sterkt og ég ætla ekki að dvelja við það ef fólki er heitt í hamsi. Höldum áfram og vinnum saman,“ segir Þorgerður.
„Við erum að bæta okkur, við í Viðreisn, og það er ekki hægt að túlka það sem óánægju.“