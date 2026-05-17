Stefán Pálsson, sem er þriðji maður á lista Vinstrisins í Reykjavík, sér fram á annað kjörtímabil á bekknum – sér til nokkurrar hrellingar. Framboðið náði tveimur mönnum inn í Reykjavík sem eru þá Sanna Magdalena Mörtudóttir og Líf Magneudóttir. Stefán sleikir sárin. Gauti B. Eggertsson hagfræðiprófessor telur að afskipti Kristrúnar Frostadóttur hafi verið mistök.
Sjálfstæðisflokkurinn vann stórsigur víða um land og ekki síst í borginni þar sem hann náði níu mönnum inn í borgarstjórn. Engin skoðanakönnun gaf til kynna að annað eins og þetta væri í vændum.
Stefán Pálsson frambjóðandi hjá Vinstrinu var ekki mjög hress með þessa niðurstöðu og lætur það í ljós á Facebook-síðu sinni.
„Jæja, svona fór um sjóferð þá,“ segir Stefán. Hann segir að landsmenn hafi í kvöld og í nótt horft upp á mikla hægrisveiflu í kosningunum á landsvísu. Sjálfstæðisflokkur sé yfirburðasigurvegari kosninganna og bæði Framsókn og Miðflokkur megi vel við una.
Stefán var varaborgarfulltrúi Vinstri grænna á síðasta kjörtímabili. Vinstrið er sameiginlegt framboð Vinstri grænna auk Sönnu Magdalenu Mörtudóttur sem klauf sig út úr Sósíalistaflokknum skömmu fyrir kosningar. Og þar finnur Stefán huggun harmi gegn:
„Við í Vinstrinu í Reykjavík vildum gera betur, en getum þó huggað okkur við að miðað við landssveifluna stóð róttæka vinstrið sig vel. Sameiginlegt fylgi Vinstrisins og Sósíalistaflokksins er öllu meira en hjá VG og Sósíalistaflokki síðast – en Samfylking og aðrir flokkar vinstra megin við miðju ýmist lækkuðu eða guldu afhroð.“
Stefán segir að nú sé að sleikja sárin og byggja sig upp hratt og örugglega. Og hann veltir fyrir sér hvaða áhrif kosninganiðurstöðurnar munu hafa á landsmálin: „Mig grunar að úrslitin nú ýti undir að styttist í næstu Alþingiskosningar.“
Gauti B. Eggertsson hagfræðiprófessor í Bandaríkjunum og bróðir Dags B. Eggertssonar telur þetta reyndar sérkennilega ályktun að draga hjá Stefáni. Kjósendur leiti almennt jafnvægis.
„Lögmálið í Bandaríkjunum er að þegar forsetinn er í einum flokki, hallast þingið á hinn. Kjósendur vilja „balance“. Hér virtist forsætisráðherra vera í framboði í öllum kjördæmum. Það var dæmt til að enda í lestarslysi, hvort sem það væri strategían hér á Íslandi eða annars staðar. Í raun var það þannig sem R-listinn vann,“ segir Gauti.
Gauti telur afskipti Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra og formanns Samfylkingarinnar af kosningunum nú hafa verið mistök. Hann bendir á að þegar Davíð Oddsson varð forsætisráðherra og fór beint í þann stól úr borgarstjórastólnum hafi fólki greinilega þótt mikið að gefa Sjálfstæðisflokknum bæði borgina og ríkisstjórn. Þannig unnu vinstrimenn borgina.
„Samflokksmenn í meirihluta í ríkisstjórn eiga að einbeita sér að því að þegja í sveitarstjórnarkosningum. Viðreisn gerði það vel. Samfylkingin fór í hina áttina,“ segir Gauti.