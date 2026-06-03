Innlent

„Ó, mér líður svo vel“

Bjarki Sigurðsson skrifar
Margrét Pála Ólafsdóttir ávarpaði viðstadda áður en hún reif í gítarinn.
Margrét Pála Ólafsdóttir ávarpaði viðstadda áður en hún reif í gítarinn. Reitir

Hjallastefnan og Reitir reisa fjögur hundruð barna grunn- og leikskóla á Nauthólsvegi á næstu árum. Stofnandi Hjallastefnunnar segir dásamlegt að árlegur húsnæðiskvíði hverfi nú.

Það var mikil ánægja í loftinu þegar tilkynnt var í dag að í nýjum lífsgæðakjarna Reita við Nauthólsveg yrði byggður leik- og grunnskóli Hjallastefnunnar fyrir fjögur hundruð börn.

„Ó, mér líður svo vel. Mér líður svo dásamlega. Við erum búin að vera lengi að þróa leik- og grunnskólastarf hér í Öskjuhlíðinni og verið í húsnæðishraki á meðan,“ segir Margrét Pála Ólafsdóttir, stofnandi Hjallastefnunnar. 

Vill ekki of stóran skóla

Þetta verður eins konar skólaþorp.

„Ég trúi ekki á of stóra skóla. En nálægð og samvinna er nokkuð sem ég trúi á,“ segir Margrét Pála. 

Margrét Pála Ólafsdóttir var himinlifandi. Vísir/Lýður Valberg

„Það er búið að vera mikil óvissa í langan tíma. Þannig þetta eru frábærar fréttir. Við erum mjög spenntar,“ segir Linda Björk Sigmundsdóttir, skólastýra Barnaskólans í Reykjavík.  

„Já, það verður bara frábært að fá framtíðarhúsnæði fyrir börn og fjölskyldur. Eyða þessari óvissu sem hefur verið undanfarin ár,“ segir Guðrún Silja Steinarsdóttir, leikskólastýra Öskju.

Reitir byggja skólann og leigja Hjallastefnunni

„Rannsóknir sýna okkur að þar sem eru svæði sem tengja saman íbúa af öllum aldursstigum eru svæði með aukna vellíðan og félagslega virkni,“ segir Guðni Aðalsteinsson, forstjóri Reita. 

Guðni Aðalsteinsson, forstjóri Reita, skrifaði undir viljayfirlýsingu. Vísir/Lýður Valberg

Nú tekur við deiliskipulagsvinna en nokkur ár eru í að skólaþorpið verði fullbúið.

„Hér erum við að fá að borðinu einkaaðila sem ætla að koma að byggja leik- og grunnskóla fyrir Hjallastefnuna, sem er eitthvað sem við viljum sjá meira af. Að baki Hjallastefnunni hafa verið ótrúlegir eldhugar sem hafa sýnt mikla þrautseigju í gegnum árin, í gegnum alla þessa húsnæðiskrísu. Þannig þetta er mikil gleðistund hérna í dag,“ segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. 

Hildur Björnsdóttir borgarstjóri var viðstödd. Vísir/Lýður Valberg

Gleðistundinni lauk með fallegum söng sem sjá má í klippunni hér fyrir neðan.

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