Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í tengslum við líkamsárás í Kópavogi í gærkvöldi eða nótt. Þá var einn handtekinn fyrir rán í póstnúmerinu 105, annar fyrir þjófnað og eignaspjöll í 111 og þriðji fyrir húsbrot, eignaspjöll og vörslu fíkniefna.
Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Þar segir einnig að tveir ökumaður hafi verið handteknir fyrir fíkniefnaakstur og þrír kærðir fyrir of hraðan akstur. Þá var einn kærður fyrir að framvísa fölsuðu ökuskírteini.
Tilkynnt var um umferðaróhapp í póstnúmerinu 112. Engin slys urðu á fólki en draga þurfti bifreið af vettvangi.