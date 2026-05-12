Florentino Pérez, forseti Real Madrid, boðaði óvænt til blaðamannafundar síðdegis þar sem hann tilkynnti um endurframboð til forseta, þvert á það sem búist var við. Hann nýtti tækifærið til að láta skoðanir sínar á blaðamannastéttinni í ljós.
Spænskir fjölmiðlar vissu ekki hvaðan á sig stóð veðrið þegar þeir voru skyndilega boðaðir til fundar í höfuðstöðvum Real Madrid. Þegar spáð var í eyðurnar þótti þeim líklegast að forsetinn myndi segja af sér.
Real Madrid hefur ekki fagnað góðu gengi undanfarið og fór í gegnum tímabilið titlalaust. Xabi Alonso var rekinn úr þjálfarastarfinu og líklegt þykir að eftirmaður hans, Alvaro Arbeloa, fari sömu leið.
Pérez sagði hins vegar ekki af sér, eins og blaðamenn bjuggust við, heldur tilkynnti hann um endurframboð til forseta. Fundurinn var í raun haldinn til að hampa afrekum hans í forsetastarfinu og færa rök fyrir því að hann eigi endurkjör skilið.
Þá sagði Pérez að vissir fjölmiðlar væru í herferð gegn honum og félaginu.
„Því miður verð ég að tilkynna ykkur að ég er ekki að fara neitt. Ég boða til kosninga og mun bjóða mig aftur fram til forseta,“ sagði Pérez og lét gamminn geysa:
„Furðuleg staða er komin upp, þar sem herferð gegn mér er hafin. Blöðum hefur verið flett um það: Hvar er Florentino Pérez? Þeir segja að ég þreyttur. Þeir segja að ég sé að glíma við veikindi,“ sagði Pérez og þvertók fyrir það að hann væri ekki hæfur til að sitja lengur í embætti forseta.
Pérez beindi orðum sínum sérstaklega að spænska miðlinum ABC og úthúðaði einum blaðamanni, Ruben Canizares. Forsetinn var augljóslega mjög ósáttur við umfjöllun ABC og benti á að blaðið hefði tapað 25 milljónum evra á síðasta ári. Hann tilkynnti svo að hann væri búinn að segja upp áskrift sinni að ABC.
Pérez hélt langa tölu til viðbótar og sagðist meðal annars sannfærður um að undir hans stjórn gæti Real Madrid útrýmt spillingu innan UEFA og spænsku dómarasamtakanna.
Þá ítrekaði hann oft og mörgum sinnum að Real Madrid væri félag í þágu fólksins og forsetinn kvaðst fullviss um að vilji fólksins væri að hann héldi áfram.