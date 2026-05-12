Byrjaði níu leiki en valinn bestur

Ousmané Dembélé, leikmaður Paris Saint-Germain, hefur verið valinn leikmaður tímabilsins í frönsku úrvalsdeildinni þrátt fyrir að byrja aðeins níu leiki á tímabilinu.
Dembélé vinnur verðlaunin annað árið í röð en hann átti stjörnutímabil í fyrra þar sem hann skoraði 21 mark og hlaut Gullboltann, Ballon d'Or, í kjölfar þess að Parísarliðið vann þrennu titla; frönsku deildina, franska bikarinn og Meistaradeild Evrópu.
Meiðsli hafa strítt Dembélé á yfirstandandi leiktíð og hefur Luis Enrique, þjálfari PSG, farið sparlegar með hann í deildarkeppninni sökum þess. Dembélé hefur aðeins byrjað níu leiki fyrir PSG í deildinni á tímabilinu, spilað alls 20, en skorað í þeim tíu mörk og lagt upp sex.
Dembélé hefur spilað stærri rullu í Meistaradeild Evrópu og heillað þar mikið er PSG kom sér í úrslit keppninnar annað árið í röð.
Leikmenn PSG hafa einokað verðlaunin undanfarin ár en síðasti leikmaður utan PSG til að hljóta nafnbótina sem besti leikmaður frönsku deildarinnar var Alexandre Lacazette sem leikmaður Lyon árið 2015.
Desiré Doué, samherji Dembélé hjá PSG, var þá valinn besti ungi leikmaður frönsku deildarinnar á verðlaunahátíð í París í gær.