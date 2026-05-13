Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, sat fyrir svörum á blaðamannafundi í höfuðstöðvum KSÍ eftir að hafa valið hóp fyrir spennandi landsliðsverkefni gegn Japan og heimsmeisturum Argentínu.
Vísir var í beinni útsendingu frá Laugardalsvelli þar sem að blaðamönnum gafst tækifæri á því að spyrja Arnar spjörunum úr varðandi hópinn og komandi verkefni sem á sér stað skömmu fyrir HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó þar sem bæði Japan og Argentína eiga sæti. Argentína á jafnframt heimsmeistaratitil að verja.
Ísland byrjar á því að mæta Japan í Tókýó þann 31. maí og svo Argentínu þann 9. júní í Alabama í Bandaríkjunum en um síðasta leik heimsmeistaranna fyrir HM er að ræða.
