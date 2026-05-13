Fótbolti

Blaða­manna­fundur KSÍ: Arnar valdi hóp sem mætir heims­meisturunum

Aron Guðmundsson skrifar
Lionel Messi, skærasta stjarna Argentínu og einn besti leikmaður allra tíma og Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins.
Lionel Messi, skærasta stjarna Argentínu og einn besti leikmaður allra tíma og Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins. Vísir/Samsett

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, sat fyrir svörum á blaðamannafundi í höfuðstöðvum KSÍ eftir að hafa valið hóp fyrir spennandi landsliðsverkefni gegn Japan og heimsmeisturum Argentínu. 

Vísir var í beinni útsendingu frá Laugardalsvelli þar sem að blaðamönnum gafst tækifæri á því að spyrja Arnar spjörunum úr varðandi hópinn og komandi verkefni sem á sér stað skömmu fyrir HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó þar sem bæði Japan og Argentína eiga sæti. Argentína á jafnframt heimsmeistaratitil að verja. 

Ísland byrjar á því að mæta Japan í Tókýó þann 31. maí og svo Argentínu þann 9. júní í Alabama í Bandaríkjunum en um síðasta leik heimsmeistaranna fyrir HM er að ræða.

Myndband af fundinum má sjá hér að neðan.

Klippa: Blaðamannafundur KSÍ
Landslið karla í fótbolta KSÍ HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið