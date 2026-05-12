Sædís Rún Heiðarsdóttir fór mikinn er Vålerenga rúllaði yfir HamKam 8-1 í norsku bikarkeppninni í fótbolta í kvöld.
Vålerenga var talið líklegri aðilinn fyrir leik kvöldsins í Hamri en HamKam leikur í næst efstu deild. Aðeins korter var liðið á leikinn þegar staðan var orðin 2-0 þökk sé tveimur mörkum Linu Klech en Sædís lagði upp það fyrra.
Staðan var 2-0 í hálfleik en HamKam minnkaði muninn snemma í þeim síðari. Vålerenga skoraði strax í næstu sókn, á 50. mínútu, og þá fylgdu fjögur mörk í viðbót á 20 mínútna kafla.
Sædís Rún skoraði tvö þeirra og lagði upp eitt af þremur sem Tuva Espås skoraðui. Sædís lagði svo upp eitt til fyrir Marie Preus undir lok leiks.
Sædís skoraði tvö og lagði upp þrjú er Vålerenga vann 8-1 og er komið áfram í bikarnum.