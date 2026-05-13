Breytt öryggislandslag Evrópu, hlutverk Atlantshafsbandalagsins og Evrópusambandsins, vaxandi mikilvægi Norðurslóða og fjölþáttaógnir og vernd mikilvægra innviða verða til umræðu á ráðstefnu Félagsvísindadeildar Háskólans á Bifröst í Norræna húsinu í dag.
Ráðstefnan hefst klukkan 9 og stendur yfir til klukkan 16. Uppbókað er á ráðstefnuna en streymi frá henni má finna hér fyrir neðan.
Ráðstefnan er liður í Jean Monnet Chair verkefninu (ISARCEUR) við Háskólann á Bifröst. Áhersla er á strategískt hlutverk Íslands í öryggismálum norðurslóða og Evrópu. Viðburðurinn er samstarfsverkefni Bifrastar og sendiráða Póllands, Frakklands, Bandaríkjanna og Evrópusambandsins á Íslandi.
Á ráðstefnunni koma saman fræðimenn, diplómatar og sérfræðingar til að ræða breytt öryggisumhverfi í kjölfar innrásar Rússlands í Úkraínu, fjölþáttaógnir og vernd mikilvægra innviða.
Meðal ræðumanna verða: