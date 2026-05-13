Innlent

Nýjar á­skoranir í öryggis­málum: Norður­slóðir og ytri mörk Evrópu

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Fullbókað er á ráðstefnuna en hægt verður að fylgjast með beinu streymi hér á Vísi.
Fullbókað er á ráðstefnuna en hægt verður að fylgjast með beinu streymi hér á Vísi. Getty

Breytt öryggislandslag Evrópu, hlutverk Atlantshafsbandalagsins og Evrópusambandsins, vaxandi mikilvægi Norðurslóða og fjölþáttaógnir og vernd mikilvægra innviða verða til umræðu á ráðstefnu Félagsvísindadeildar Háskólans á Bifröst í Norræna húsinu í dag.

Ráðstefnan hefst klukkan 9 og stendur yfir til klukkan 16. Uppbókað er á ráðstefnuna en streymi frá henni má finna hér fyrir neðan.

Ráðstefnan er liður í Jean Monnet Chair verkefninu (ISARCEUR) við Háskólann á Bifröst. Áhersla er á strategískt hlutverk Íslands í öryggismálum norðurslóða og Evrópu. Viðburðurinn er samstarfsverkefni Bifrastar og sendiráða Póllands, Frakklands, Bandaríkjanna og Evrópusambandsins á Íslandi.

Á ráðstefnunni koma saman fræðimenn, diplómatar og sérfræðingar til að ræða breytt öryggisumhverfi í kjölfar innrásar Rússlands í Úkraínu, fjölþáttaógnir og vernd mikilvægra innviða.

Meðal ræðumanna verða:

  • Dr. Viktorija Vdovytsjenko frá Cambridge-háskóla, sem fjallar um umbreytingu evrópskra öryggismála.
  • Clara Ganslandt, sendiherra ESB á Íslandi, sem ræðir öryggisstefnu sambandsins.
  • Rebecca Doffing frá bandaríska sendiráðinu og Aleksander Kropiwnicki, sendiherra Póllands.
  • Antoine Michon frá franska utanríkisráðuneytinu.
  • Fulltrúar frá Landhelgisgæslu Íslands og CERT-IS sem rýna í netógnir og viðbúnað á Norður-Atlantshafi.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið