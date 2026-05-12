Miklum sögum fer af löngum biðlistum hjá stærstu golfklúbbum landsins. Nú hefur hins vegar Helga Þórðardóttir lögfræðingur Stjórnsýslusviðs ÍSÍ sent bréf til forsvarsmanna golfklúbba þar sem fram kemur að þeim beri beinlínis að hleypa öllum inn. Forsvarsmenn golfklúbba klóra sér í kollinum.
„Samkvæmt e. lið gr. 5.2 í lögum ÍSÍ skal félagsaðild ávallt vera öllum frjáls sem gangast undir lög og reglur viðkomandi félags. Ekki er heimilt að gera að gera aðrar takmarkanir á þátttöku í félagsstarfi en þær sem ytri aðstæður, s.s. þjálfunaraðstæður leyfa. Lög og reglur einstakra félaga þurfa að vera í samræmi við þetta.“
Aukinheldur:
„Golfklúbbum er því eins og öðrum íþróttafélögum óheimilt að synja einstaklingi um aðild að félagi á þeirri forsendu einni að ekki sé rými til staðar fyrir fleiri til að nýta aðstöðu félagsins. Aðild að félagi og nýting aðstöðu eru þannig tvö aðskilin atriði sem ber að meðhöndla sem slík.“
Þetta þýðir þá væntanlega að golfklúbbum landsins ber að hleypa öllum umsækjendum inn en hvernig er það gerlegt? Ekki síst þegar litið er til næstu klásúlu í bréfi Helgu:
„Hins vegar er ekkert sem kemur í veg fyrir að félög setji sér reglur um nýtingu aðstöðu sinnar, þar á meðal með því að halda úti biðlista vegna aðgangs að vallarsvæði eða annarri aðstöðu. Slík skipan getur verið málefnaleg og nauðsynleg í ljósi takmarkaðrar getu til að taka á móti fleiri iðkendum á hverjum tíma.“
Hverju félagi er þannig í sjálfsvald sett hvernig fyrirkomulag biðlista er háttað, þar með talið hvort skráning á biðlista sé bundin við félagsaðild eða hvort listinn sé opinn öllum áhugasömum, með þeim hætti að einstaklingar geti gengið í félagið þegar röðin kemur að þeim. „Ákvæði um biðlista þurfa ekki að vera í lögum félags heldur nægir að stjórn hafi heimild til þess að setja slíkra reglur,“ segir í bréfinu.
Sá sem sækir um aðild að golfklúbbi gerir það fyrst og fremst til að fá aðgengi að golfvöllum félagsins. Vísir hefur sett sig í samband við nokkra forsvarsmenn golfklúbba og þeir telja sig þurfa að glöggva sig betur á efni bréfsins áður en þeir tjá sig opinberlega.
Fyrir liggur að vegna sprengingar í golfáhuga, allir og amma þeirra vilja vera í golfi, verður slegist um rástíma í sumar og eru menn þegar orðnir gráir fyrir járnum. Allir golfvellir í nágrenni höfuðborgarsvæðisins eru þegar stappfullir. Golfklúbbar hafa nú þegar sett takmarkanir, hver með sinni útfærslu og mega ekki meðlimir nú ekki vera með fleiri en fjóra tíma skráða. Það er einhvers konar kvótakerfi.
Sé litið til stærsta golfklúbbsins, sem er Golfklúbbur Reykjavíkur, þá eru þar nú þegar 3.400 félagar og þykir flestum nóg um. Þar eru nú biðlistar sem eru vel á annað þúsund. Fimm þúsund manns í einum golfklúbbi er ærið, en það þýðir vitaskuld aukatekjur, ef horft er á málin frá því sjónarhorni. En hvernig klúbbarnir koma því svo fyrir að allir fái að spila, þá gæti það reynst höfuðverkur.
Andri Stefánsson er framkvæmdastjóri ÍSÍ. Ekki tókst að ná tali af honum við vinnslu fréttarinnar.