Innlent

Til­finningaþrungin stund á Al­þingi og nýr leik- og grunn­skóli að rísa í Reykja­vík

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu 12.
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu 12.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir greindi frá því í morgun að hún láti af þingmennsku. Við ræðum við Áslaugu Örnu í beinni í hádegisfréttum og heyrum hjartnæma kveðju forseta Alþingis í morgun.

Nýr leik- og grunnskóli Hjallastefnunnar mun rísa við Nauthólsveg en skrifað var undir viljayfirlýsingu þess efnis í morgun. Rætt verður við Margréti Pálu Ólafsdóttur frá Hjallastefnunni í fréttatímanum.

Þá segjum við frá umfangsmiklum árásum Bandaríkjanna og Íran í nótt og förum yfir skýrslu fjármálastöðugleikanefndar Seðlabankans sem birt var í morgun. Þar kemur fram að viðvarandi óvissa og versnandi efnahagshorfur gætu reynt á viðnámsþrótt fjármálakerfisins hér á landi.

Boðað hefur verið til fundar í deilu Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna en ekkert hefur verið fundað í deilunni í vikunni.

Í íþróttunum segir Valur Páll frá góðu gengi landsliðsmannsins í körfuknattleik Elvars Más Friðrikssonar og tíðindum af þjálfaraleit Liverpool.

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Hádegisfréttir Bylgjunnar

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