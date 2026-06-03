Tilfinningaþrungin stund á Alþingi og nýr leik- og grunnskóli að rísa í Reykjavík Smári Jökull Jónsson skrifar 3. júní 2026 11:50 Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu 12. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir greindi frá því í morgun að hún láti af þingmennsku. Við ræðum við Áslaugu Örnu í beinni í hádegisfréttum og heyrum hjartnæma kveðju forseta Alþingis í morgun. Nýr leik- og grunnskóli Hjallastefnunnar mun rísa við Nauthólsveg en skrifað var undir viljayfirlýsingu þess efnis í morgun. Rætt verður við Margréti Pálu Ólafsdóttur frá Hjallastefnunni í fréttatímanum. Þá segjum við frá umfangsmiklum árásum Bandaríkjanna og Íran í nótt og förum yfir skýrslu fjármálastöðugleikanefndar Seðlabankans sem birt var í morgun. Þar kemur fram að viðvarandi óvissa og versnandi efnahagshorfur gætu reynt á viðnámsþrótt fjármálakerfisins hér á landi. Boðað hefur verið til fundar í deilu Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna en ekkert hefur verið fundað í deilunni í vikunni. Í íþróttunum segir Valur Páll frá góðu gengi landsliðsmannsins í körfuknattleik Elvars Más Friðrikssonar og tíðindum af þjálfaraleit Liverpool. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 3. júní 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Innlent „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Innlent Mótmæli og átök vegna dauða Henry Nowak Erlent Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Erlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Fleiri fréttir Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Lögregla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús Tilfinningaþrungin stund á Alþingi og nýr leik- og grunnskóli að rísa í Reykjavík Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Leita Íslendings í Taílandi Steingrímur Ari Arason er látinn Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Leit að eftirmanni Höllu Bergþóru hafin Fær annan skóla undir sinn væng Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Sjá meira