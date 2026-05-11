Shen Haixiong, forseti CCTV, ríkissjónvarpsstöðvar Kína, vandar Gianni Infantino og stjórnendum FIFA ekki kveðjurnar. Sambandið rukki óheyrilegar fjárhæðir fyrir sýningarrétt af stærsta fótboltamóti heims.
Líkt og greint var frá á Vísi á dögunum er hætt við því að HM verði ekki sýnt löglega í Kína, né í Indlandi, vegna deila um sjónvarpsréttindi. Enginn aðili í löndunum tveimur hefur viljað greiða FIFA uppsett verð.
Í löndunum tveimur býr um þriðjungur allra jarðarbúa. Fari svo að samningar um réttindi náist ekki væri því sameiningarafl fótboltans að fara á mis við hressilegan hluta mannkyns.
FIFA mun hafa boðið CCTV í Kína að kaupa réttinn fyrir 300 milljónir dollara, eða um 37 milljarða króna. Sú upphæð hafi nú lækkað umtalsvert en sé enn töluvert hærri en stjórnarmenn þar séu tilbúnir að reiða fram.
Shen Haixiong, forseti CCTV, vandar Gianni Infantino, forseta FIFA, ekki kveðjurnar.
„FIFA hefur orðið spillt undir stjórn Infantino. Sambandinu hefur aðeins orðið annt um peninga – aðdáendurnir eru ekki lengur áhyggjuefni þeirra. Líttu bara á miðaverð á HM-leiki. Hvernig hefur meðalmaður úr verkalýðsstétt efni á þeim?“ spyr Haixiong.
„Fótbolti var áður eign allra, en þeir hafa hægt og rólega tekið boltann frá millistéttinni.“
„Þeir gætu misst samanlagt 3 milljarða áhorfenda frá Indlandi og Kína einum saman ef þeir draga ekki úr græðgi sinni,“ segir Haixiong.